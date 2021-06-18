新华社北京6月17日电 （记者温馨、许可）针对美方一些人无视联合溯源研究报告、大肆鼓噪新冠病毒“实验室泄漏论”一事，外交部发言人赵立坚17日说，这是对以世卫组织为主导的溯源研究的极大冒犯，是对科学家和科学精神的严重亵渎，是对国际社会团结抗疫努力的重大破坏。

在当日例行记者会上，有记者问：近日，美方一些人继续炒作新冠病毒由“武汉实验室泄漏”。中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽14日接受外媒采访时再次驳斥美方一些人的不实指责。发言人对此有何评论？

赵立坚说，世卫组织于3月发布中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，明确了病毒由实验室泄漏“极不可能”的结论。这份报告是由30多位全球各领域顶级专家共同撰写，具有广泛代表性和高度专业性。“令人遗憾的是，美方一些人无视联合溯源研究报告，大肆鼓噪新冠病毒‘实验室泄漏论’，将溯源政治化。这是对以世卫组织为主导的溯源研究的极大冒犯，是对科学家和科学精神的严重亵渎，是对国际社会团结抗疫努力的重大破坏。”

他说，如果美方真的透明和负责任，就应该像中国一样秉持开放态度，立即邀请国际专家去美国德特里克堡等地进行详细调查。

在回应美国国务卿布林肯称“中国在病毒溯源方面没有履行透明和信息共享的基本责任”等相关言论时，赵立坚说，美方有关说法毫无依据。“事实胜于雄辩。疫情发生后，中国第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间分享病毒基因序列。中方建立了最严格且专业高效的信息发布制度，及时发布权威信息，与180多个国家、10多个国际和区域组织开展疫情相关技术交流，分享疫情信息。”

他说，中国一贯本着开放、透明的态度同世卫组织开展新冠病毒溯源合作，已两次邀请世卫专家来华。中方为联合溯源做了大量行政、技术、后勤保障工作，为专家组工作提供了充分便利、安排了丰富的实地参访行程，向世卫专家逐条展示了特别需要关注的原始数据。专家组多名专家对中方给予积极评价，表示“想去的地方都去了，想见的人都见了”。

“令人遗憾的是，美方一些人无视世卫组织主导的溯源研究前期成果，一再散布虚假信息，攻击抹黑中国，搞‘有罪推定’。他们这样做，就是为本国抗疫不力转移注意力、寻找‘替罪羊’，防止美国人民追究他们草菅人命的责任。他们的政治操弄蒙蔽不了世人的眼睛，也掩盖不了事实真相，注定会失败。”赵立坚说。

《 人民日报 》（ 2021年06月18日 03 版）

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