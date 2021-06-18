本报上海6月17日电 （记者姜泓冰）应中共中央对外联络部和中共上海市委邀请，40多个国家驻华使节16日赴上海参观中共一大会址和纪念馆，并参加“回望百年历程、展望美好未来”中外座谈会。

中共中央对外联络部部长宋涛表示，中共一大会址是中国共产党的诞生地，上海是中国革命圣地之一和新时代改革开放前沿阵地，也是习近平总书记工作过的地方。习近平总书记曾多次瞻仰一大会址，向全党发出“不忘初心、牢记使命、永远奋斗”的号召。中国共产党是为中国人民谋幸福的党，也是为人类进步事业而奋斗的政党，愿同世界政党加强交流合作，携手构建人类命运共同体。

纳米比亚、古巴、苏丹、阿根廷等驻华大使代表发言，热烈祝贺中国共产党百年华诞和取得的辉煌成就，表示中共百年历程为世界政党树立了标杆，习近平总书记提出“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念，为世界各国和全人类发展作出重要贡献。通过此次活动，加深了对中国共产党执政理念的理解，愿积极推动政党交流和双边关系深入发展。

《 人民日报 》（ 2021年06月18日 03 版）

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