本报记者 俞懿春 姜 波 张光政

6月17日，神舟十二号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空，准确进入预定轨道，顺利将3名航天员送上太空。飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接后，航天员先后进入天和核心舱，标志着中国人首次进入自己的空间站。外国媒体高度评价中国载人航天事业取得的又一重大成就，认为中国空间站将成为国际太空合作的新平台。

“中国成功将3名航天员送入太空，距离完成新空间站又近了一步。”美国有线电视新闻网在首页中间位置介绍了中国神舟十二号载人飞船成功发射的新闻。报道说，近年来，中国太空探索水平发展迅速，去年12月以来，中国探测器已成功着陆月球和火星。

“这是中国航天事业发展的新里程碑。”西班牙《国家报》发表文章说，3名航天员将完成为期3个月的在轨驻留，开展出舱活动、空间科学实验与技术试验等一系列操作。

俄罗斯REGNUM新闻社报道认为，此次中国的航天任务比之前更加复杂和富有挑战，3名航天员在轨期间将主要完成四个方面的工作，计划开展两次出舱活动及舱外作业。

美国国家航空航天局太空飞行新闻网站评价说，这是中国在航天领域取得的又一重大成就。近年来，中国一系列航天发射和外星着陆任务取得成功，使中国稳步推进其他深空探测任务。

《日本经济新闻》评论说，中国于今年5月实现无人探测器在火星着陆，中国空间站建设不断取得进展，这些都展现了中国的航天实力。

英国路透社报道说，中国神舟十二号载人飞船携3名航天员飞赴太空，将开启中国空间站时代。自1992年启动载人航天工程以来，从进入太空到建造空间站，中国航天事业实现一系列跨越和突破，并将于明年建成国家太空实验室。

俄罗斯塔斯社特别关注到中国对于开展太空合作的开放态度。报道援引中国载人航天工程办公室主任助理季启明的话表示，外层空间是全世界人民的共同财富，探索宇宙是全人类共同的事业。中国载人航天始终按照“和平利用、平等互利、共同发展”原则，愿意与世界上所有致力于和平利用外空的国家和地区一道，开展国际合作与交流。

法新社报道说，中国对于在空间站上开展交流合作表示欢迎，国际合作伙伴将可以参加中国空间站项目。中国空间站将成为国际太空合作的重要平台。

西班牙《先锋报》刊文认为，中国在航天领域发展迅速。除了此次发射，近年来中国还完成了多项太空探索任务，包括嫦娥四号在月球背面着陆、嫦娥五号在月球表面采样并返回地球、天问一号探测器着陆火星并发回高清火星影像图等。

（本报北京、马德里、莫斯科6月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月18日 03 版）

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