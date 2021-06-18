本报驻波兰记者 于 洋

“中国共产党领导中国人民取得了举世瞩目的发展成就，中国稳步成为世界第二大经济体。”波兰新左翼党副主席、波中议员友好小组副主席安杰伊·舍伊纳日前在接受本报记者采访时表示，中国共产党走过百年辉煌历程，今天依旧风华正茂，其成功经验是全世界共同的宝贵财富。

舍伊纳的办公室书架上，摆放着《习近平谈治国理政》第一卷波兰语版。舍伊纳多次认真阅读。“习近平总书记对中国的未来有着非常长远和深入的思考。他高度关注民生问题，在如何提高和改善人民的生活质量、如何促进社会的稳定和发展、如何平衡经济发展与环境保护等方面倾注了很多心力。”舍伊纳说，中国的很多发展“秘诀”都可以在这本书中找到答案。

舍伊纳多次到访中国，中国在脱贫攻坚工作上的成就给他留下深刻印象。他说：“中国共产党在推动社会公平和均衡发展方面成绩显著。特别是近年来，中西部地区的发展速度让人惊叹。成都、重庆等城市，正成为中国对外开放的新前沿，当地民众的生活质量有了迅速提升。中国共产党和中国政府尊重客观实际，制定了阶段性发展目标，一步步地实现对中国人民的承诺。”

当前，贫富差距过大成为许多国家面临的严重社会问题。“中国共产党始终同人民在一起，坚持人民至上的执政理念，为人民利益而奋斗，在发展的过程中能够充分考虑贫困人口、困难群众和弱者权益，努力实现公平正义。”舍伊纳说，“中国在过去几十年的发展中兼顾了效率与公平，社会基础稳固。这是中国经济能够腾飞、国家实现快速发展的重要因素。”

中国在抗击新冠肺炎疫情中展现出强大的动员、组织和建设能力，舍伊纳认为这充分体现了中国特色社会主义制度的优越性。“疫情是人类共同的敌人，团结合作是最有力的武器。中国成功控制住本国疫情，与世界许多国家展开防疫合作，提供疫苗等物资、分享抗疫经验，为推动全球共同抗疫作出了重要贡献，体现出的国际人道主义精神令人钦佩。构建人类命运共同体理念富有远见、内涵深刻。”舍伊纳说。

舍伊纳充满感情地表示，中国共产党的领导地位是历史的选择、中国人民的选择。中国共产党的成功让世界看到了社会主义制度的生命力和影响力，对世界各国政党，尤其是左翼政党来说，具有很大启发意义。

波兰积极参与共建“一带一路”。舍伊纳说：“共建‘一带一路’为波中两国经贸合作、文化交流、人员往来等方面带来许多机遇和成果，希望未来两国能够在技术创新、环境保护、服务贸易等领域有更多合作。”

近年来，波兰新左翼党与中国共产党开展了很多富有成效的交流与合作。舍伊纳表示，波兰新左翼党希望同中国共产党在推动经济发展、促进公平正义和加强政党建设等领域进行更加深入的交流。波兰新左翼党将一如既往地支持中国共产党、支持中国人民的各项事业，为波中两国人民的交流与合作不断贡献力量。

《 人民日报 》（ 2021年06月18日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)