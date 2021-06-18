戴维·蒙亚埃 斯佐·纳卡拉

当一些国家对疫苗或疫苗生产原材料实施出口管制之时，中国一直在尽己所能向难以获得疫苗的发展中国家施以援手

2020年6月17日，中非团结抗疫特别峰会以视频方式举行。中国国家主席习近平在峰会上发表主旨讲话，提出一系列重要倡议和主张，强调要坚定不移携手抗击疫情、坚定不移推进中非合作、坚定不移践行多边主义、坚定不移推进中非友好。一年来，非中双方深入开展抗疫合作，生动诠释了中非命运共同体的真谛。

中国成功控制住疫情，为非洲国家树立了应对疫情的典范。许多非洲国家积极借鉴中国疫情防控经验，在疫情刚露苗头时就迅速实施严格的防控措施，取得显著成效。中国派驻非洲国家的46支医疗队全力投入当地抗疫行动，中国还向十几个非洲国家派出抗疫医疗专家组，向非洲国家捐赠口罩、检测试剂盒、呼吸机等医疗防护物资，同非洲国家医务人员无私分享新冠肺炎检测及临床治疗的宝贵经验。中国与非洲国家紧急建立43个对口医院合作机制，中国政府援建的非洲疾控中心总部大楼也已开工建设。这些都是中国支持非洲抗疫的具体行动。

在去年5月举行的第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上，中方率先宣布中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品。中国已有4个疫苗在国内获批附条件上市，3个疫苗在国内获批紧急使用。不久前，中国国药集团新冠疫苗和科兴新冠疫苗先后获世界卫生组织紧急使用认证。中国承诺向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供1000万剂疫苗，首批疫苗本月初已经下线。许多发展中国家，包括大多数非洲国家，都将通过这一计划获得疫苗。当一些国家对疫苗或疫苗生产原材料实施出口管制之时，中国一直在尽己所能向难以获得疫苗的发展中国家施以援手。迄今，中国已经向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，这是对全球抗疫的极大支持。

非洲新冠疫苗接种率仍落后于许多国家和地区。中国已向30多个非洲国家提供新冠疫苗，其中不少是无偿援助。中国还与埃及合作生产疫苗，帮助非洲获得自主生产疫苗的能力。中国企业也在积极与埃塞俄比亚航空公司合作，着力开发冷链系统，将新冠疫苗安全送达非洲各个角落。

非洲是发展中国家最集中的大陆，是全球公共卫生体系的薄弱一环。在提高生物技术研发能力方面，非洲等发展中国家和地区需要得到更多帮助与支持。加大对研发的投资有助于发展中国家研制自己的疫苗。中国是科研领域的佼佼者，期待中国帮助包括非洲国家在内的发展中国家提高科研能力，增强这些国家未来应对公共卫生挑战的能力。

（作者分别为南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任和该中心研究员）

《 人民日报 》（ 2021年06月18日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)