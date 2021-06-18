本报记者 冯学知

中国共产党何以取得如此巨大的成功？何以得到中国人民的广泛支持与拥护？世界可以汲取哪些经验？在中国共产党成立100周年之际，由香港中联办和紫荆文化集团联合主办的“百年大党国际学术研讨会”6月16日在香港隆重举行，来自英、美、俄、法、日、德、马来西亚等地的海外著名专家学者与香港政商学各界人士及多国驻港外交官齐聚一堂，共论中国共产党百年历程和成功经验。

中国成就世所罕见

“我去过中共在上海成立时用过的那些房间，那里让人感到非常受鼓舞。中共在创党初期人非常少，然而在28年内，他们创立的政党就缔造了一个新的国家。”英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义感慨道，能在如此短的时间内将一种主张转化为如此庞大的现实力量，并在世界范围内产生如此大的影响，这样的例子在历史上非常罕见。

罗思义长期从事经济研究和顾问工作，他说，就人均GDP而言，1949年的中国是世界上最贫困的国家之一，但在72年后的今天，中国距离世界银行定义的高收入经济体仅一步之遥。“这一变化对全人类意味着什么呢？当今世界只有16%的人口生活在高收入经济体中，而中国人口近乎占世界人口的18%，因此，当中国成为高收入经济体，意味着世界上生活在高收入经济体的人数将增加一倍以上，这是整个人类历史上最大规模的社会进步。”罗思义强调，历史上除中国外还没有一个国家能做到这一点。

“疫情发生后，中国以最快速度且无须依靠大规模财政政策刺激实现经济复苏，这真的是一个了不起的成就，为全世界所有其他类型的经济体和社会提供了很多经验。”英国皇家国际事务研究所主席、高盛前首席经济学家吉姆·奥尼尔是“金砖国家”概念的提出者，在他首次想到“金砖”这一概念的20年后，中国的GDP总量约15万亿美元，是所有其他金砖国家相加总和的两倍。

“当英国人试图理解中国时，我常对他们说，如今，中国可能有超过3亿人主要居住在城市区域，他们的年均收入与英国公民相仿。在全世界其他人口众多的新兴国家中，还没有一个国家接近这一情形。”吉姆·奥尼尔说，中国为世界上尝试实现自我发展的其他国家提供了重要经验。

党的领导发挥关键作用

“中国快速遏制住这场新冠肺炎疫情，其病例和死亡人数与其他国家相比如此之少，当有外国人对这一切感到惊叹时，我会告诉他们，中国打赢这场抗击传染性新冠病毒疫情战的关键原因就是中国共产党的领导力量和组织能力。”美国库恩集团主席罗伯特·库恩说。

曾到过中国100多个城市从事研究、采访、写作和制作纪录片，并在2018年作为仅有的10位外国友人之一获得中国改革友谊奖章的罗伯特·库恩，堪称是一位“中国通”。在2020年2月中国疫情最严重时，他在国际和中国媒体上公开发声，表达对中国遏制疫情的信心，“我的信心不是基于神机妙算，而是基于中国在缓解极端贫困中取得的成功”。

在差不多8年的时间里，罗伯特·库恩一直关注中国共产党的脱贫攻坚，他曾看到有官员因扶贫工作失职而被问责，也曾观察过一个偏远村子的“民主测评会”，会上村民投票将一个因父亲患有癌症的年轻人的家庭列为贫困户，并为另一个摆脱贫困的村民而欢呼。“脱贫攻坚的意义超越了扶贫本身，从中人们可以看到中国共产党是如何完成其扶贫工作使命的，可以深刻领会中国共产党的治理结构和组织能力，在中国对全球事务中的作用日益增强的当下，这一点尤为重要。”罗伯特·库恩说。

“当我们谈论中国共产党的伟大成就时，请记住，它是以一个马克思主义执政党的身份取得的，这本身就是一项了不起的成就。”俄罗斯科学院远东研究所首席研究员、俄罗斯国际事务委员会委员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基表示，中国共产党在历史的关键时刻展现出了改革的能力和水平，向全世界展示了西方所谓的“普世标准”并不具有普遍性，“我们应该牢记，每个国家都应该走适合自己的发展道路。在这方面，中国为全世界作出了好榜样”。

在英国剑桥大学前高级研究员马丁·雅克看来，中国共产党在关键时刻做出非凡改变的能力是他在西方从没见到过的。“原因在于，这是一个深深植根于人民的政党，它非常自信。”马丁·雅克表示，执政党与人民脱节的情况在西方可能正在发生，但在中国绝对没有，因此即使中国共产党100岁了，但它仍然极其富有活力。

中共智慧值得借鉴

在研讨会上，德国奥斯纳布吕克应用科学大学教授来汉瑞以“中国为什么重要，我们为什么需要更了解中国以及我们可从中国身上学到什么”作为发言题目。他直言，只有了解中国，我们才能了解未来的世界局势；任何想要了解中国的人，都需要面对中国的政治体制和中国的宪法，包括中国共产党处于中国宪法体系核心地位这一事实。

“目前来讲，以公正开放的态度与中国交流仍然不太常见，许多人往往事先未经过周密分析就已经形成了判断。如此不科学的方法当然会带来肤浅、片面的评价，进而导致各种偏见和陈词滥调大行其道。”来汉瑞强调，坦诚认可过去几十年来中国在现代化进程中取得的令人难以想象的历史性胜利，是对于中国人民取得的伟大成就的尊重，西方世界与其将中国看作威胁，不如看作机遇，借鉴中国的最新技术和经验。

马来西亚大马新闻资讯学院院长郑赤琰曾担任香港中文大学政治与行政学系系主任，在香港生活多年的他更加坚信香港“一国两制”成功的巨大意义。“香港基本法除订明香港是中国主权不可分割的一部分外，香港享有自己的制度，自己的发展规划，连财政与货币也保留不变，这是西方主权国家无法包容的。”

郑赤琰感慨，24年过去了，在中国共产党的领导下，资本主义香港依然像往昔那样自由开放、富有活力，社会主义内地也更加繁荣。这使他确信，不同意识形态、社会制度完全可以放弃偏见、互相包容。“无论从哪个角度看，中国共产党的‘一国两制’实践对世界走向开放包容贡献巨大，足为世界效法。”郑赤琰说。

（本报香港6月17日电）

(责编：岳弘彬、郝江震)