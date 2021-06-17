新华社上海6月17日电（记者吴宇）“中国共产党用一个世纪时间将贫穷落后的中国变为全球瞩目的大国。中国共产党通过了时间的考验。”坦桑尼亚驻华大使凯鲁基16日在“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在上海的实践”特别对话会上这样感慨。

特别对话会由中共中央对外联络部和中共上海市委共同主办。对话会上，五位来自上海不同行业的讲述者，用他们的故事，让现场40多个国家的驻华大使以及通过视频连线方式参会的近100个国家、126个政党和友好组织的740多名代表从不同侧面感受到中国共产党领导中国人民创造的中国奇迹。

中国（上海）自由贸易试验区管委会政策研究局副局长郑海鳌讲述了一个上海自贸区将非特殊用途化妆品进口，从以前5个月审批压缩到如今5天备案的故事。他这样描述自己的工作：“我就好比一只啄木鸟，主动去寻找那些可能制约市场主体经营发展的制度和规则，然后作出改变解决问题，让大家在中国做生意变得简单、高效、自由。”

上海哔哩哔哩科技有限公司（即B站）董事长兼首席执行官陈睿，讲述了一个仅用12年时间就实现市值超过300亿美元的“上海奇迹”。目前，B站拥有2.2亿用户，其220多万视频创作用户中，34万来自海外。

哥伦比亚驻华大使蒙萨尔韦不仅对B站以及中国网络科技的迅速发展感兴趣，还期望B站今后在推动中外文化交流方面发挥更大作用。

陈睿告诉他，B站的用户主要是“90后”“00后”，即中国改革开放以来成长起来的年轻人，是充分享受改革开放红利的一代。与前辈们相比，他们物质生活更优越，受教育水平更高，创造和自我表达能力更强。B站为这些年轻人提供了舞台，“既丰富了他们的文化生活，也实现了他们创作、表达的梦想”。

上海是中国共产党的诞生地。16日上午，来沪出席特别对话会的驻华大使们走进中共一大会址和新落成开放的中共一大纪念馆参访，并参加了“回望百年历程、展望美好未来”中外座谈会。

在中共一大会址，驻华大使们聆听了来自上海市黄浦区机关事业单位和街道的20多名新党员的入党宣誓。近三年来，已有9200多批次来自全国各地的党员在这里开展入党宣誓活动。

本月初刚刚落成开放的中共一大纪念馆，以“伟大的开端”为基本陈列，综合采用文物实物、图片图表、动态视频、油画雕塑、实景还原、多媒体声像等展示手段，全面系统地展示中国共产党的诞生历程。

古巴驻华大使佩雷拉感谢会议主办方提供了实地了解中国共产党“历史摇篮”的机会。他认为，纵观中国共产党百年历程，她已经充分向世界证明了自己的治理能力以及为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心。

在纳米比亚驻华大使凯亚莫看来，中共一大纪念馆既是博物馆，也是一座具有教育意义的图书馆。他说，中国的发展奇迹主要得益于中国共产党的领导，中国共产党在这个不断变化的世界中找到了适合中国的发展模式。

苏丹驻华大使加法尔认为，中国共产党的成立是一个伟大的事件，不仅为中华民族发展、中国和中国人民的命运带来深刻影响，也改变了世界的前进方向。

他说：“今天的中国，正在为维护世界和平、促进共同发展、构建人类命运共同体作出积极贡献。”

阿根廷驻华大使为自己取了个中文名字“牛望道”，因为他知道一位叫陈望道的中国人，在1920年将《共产党宣言》首译成中文——第一版中文版《共产党宣言》，正是中共一大纪念馆的“镇馆之宝”之一。

“在中国共产党百年华诞到来之际参访上海，让我想起一句阿根廷名言，‘人民的幸福就是国家的财富’，今日中国正是如此。”牛望道说。

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