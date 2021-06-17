新华社东京6月17日电（记者华义）日本首相菅义伟17日宣布，东京都、大阪府等9个都道府县将从本月21日零时起解除紧急状态，只有冲绳县的紧急状态将维持到7月11日，不过大部分地区解除紧急状态后还将实施管控力度稍小的“蔓延防止等重点措施”。

目前，日本东京都、大阪府、北海道、福冈县、冲绳县等10个都道府县处于紧急状态。鉴于5月中旬以来多地新增新冠确诊病例数持续下降，且医疗资源紧张有所缓解，菅义伟17日在新冠疫情对策总部会议上宣布，除了医疗资源较紧张的冲绳县将维持紧急状态到7月11日外，其他9个都道府县的紧急状态到期后即解除。

东京都、大阪府、京都府、北海道、爱知县、兵库县、福冈县7地解除紧急状态后，将实施“蔓延防止等重点措施”到7月11日。冈山县和广岛县两地届时将直接解除紧急状态。

此轮紧急状态从4月25日开始，从东京都、大阪府等4地逐渐扩大到了10地。

菅义伟在新冠疫情对策总部会议上还表示，如果解除紧急状态后疫情再次反弹，可能再次出现医疗资源紧张时，将机动应对。在做好防疫对策的同时还将推进新冠疫苗接种，本月底总接种量将超过4000万剂。

据日本厚生劳动省统计，截至16日，日本累计接种新冠疫苗约2766万剂，约763万人已完成两剂接种。日本今年2月启动疫苗接种，此前只供应医护人员和65岁及以上老年人。17日起，日本自卫队在东京都和大阪府设置的大规模接种中心开始接受65岁以下人群预约接种。

据日本广播协会电视台统计，截至17日18时15分（北京时间17时15分），日本当天新增新冠确诊病例1554例，累计780814例；新增死亡47例，累计14331例。

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