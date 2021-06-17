新华社洛杉矶6月17日电 美国《洛杉矶时报》《市场观察》网站等媒体16日刊登哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯撰写的文章，批评日前在英国结束的七国集团峰会“浪费资源”，认为该集团成员只会开空头支票，对切实解决当今世界面临的问题毫无实质贡献。

这篇题为《我们不再需要更多无用的七国集团峰会》的文章写道，七国集团峰会本身就没有顺应时代变化。七国集团的地位早就被二十国集团取代。二十国集团的经济规模占比超过世界经济总量的80%。尽管它还不完美，但至少为那些在很大程度上影响世界经济的全球性问题提供了富有成效的讨论平台。

文章指出，与其自身地位下降相比，七国集团峰会更无价值的一点在于，参会的七国领导人根本不兑现承诺。“他们喜欢发表象征性的声明，而不是解决问题。更糟糕的是，他们表面上看起来像是要解决全球性问题，而实际上却让这些问题进一步恶化。今年的峰会也不例外。”

文章举例说，在应对气候变化问题上，七国集团峰会重申了一个目标，即从现在到2025年，成员国每年共同从公共和私人方面筹集1000亿美元应对气候变化，可是这一承诺他们2009年就做出了，当时说要在2020年前每年都筹集这么多钱，但他们根本没有兑现。

文章最后说，当今世界面临的问题十分紧迫，不能任由七国集团领导人空谈和作秀，而应该“通过更多的定期在线会议来讨论真正需要做的事情，同时更多地依赖二十国集团（加上非洲联盟）来讨论和解决实际问题。我们需要亚洲、非洲和拉丁美洲一起来解决那些真正的全球性问题”。

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