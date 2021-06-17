2020年3月6日，喀麦隆首次报告新冠确诊病例。疫情暴发以来，第20批、21批中国援喀麦隆医疗队积极协助受援医院防控疫情，同时做好常规援非医疗工作，恪尽职守履行援非使命。

疫情初期，在首都雅温得妇儿医院，第20批中国援喀医疗队结合国内抗疫经验对喀方医护人员进行培训，还多次捐赠院方紧缺的个人防护装备。

当时喀麦隆防疫物资紧缺，医疗队员们因地制宜，“土法”抗疫。喀麦隆日照强烈，队员们把采购的部分用品放入汽车内，将车停在阳光下，利用暴晒和高温消毒。

“雅温得妇儿医院是全喀麦隆最早建立新冠疫情防控机制的医院之一，至今没有发生一例医护人员重症病例，”副院长姆巴说，“这要感谢中国同事的高度警觉和专业意见，还有中方援助的防疫物资。”

在协助喀方同行做好防疫工作的同时，中国医疗队坚持不停诊。他们联合受援医院，在周密的防疫安排下，组织口腔健康、小儿推拿等主题义诊。院方一度担心义诊在疫情中难以充分发挥效果，结果却相当成功，仅口腔健康义诊就接诊400多名患者。

第20批和第21批援喀医疗队翻译贾凤英说，喀麦隆疫情初期，从国内调拨来的首批防疫物资及时运到，全队备受鼓舞之余，没有忘记把部分物资捐赠给受援医院，解决喀方医护人员燃眉之急。

主要和贾凤英对接工作的雅温得妇儿医院对外合作部门负责人赛可布说，医疗队和院方合作取得良好抗疫成果的同时，也拉近了双方距离。如今，赛可布和贾凤英见面，已不知不觉中依照当地习惯，亲切地以“姐”“弟”相称。

今年3月，第21批援喀医疗队抵达当时正遭遇第二波疫情的喀麦隆。“如果说第20批队员打了一场疫情遭遇战，我们这批就是明知山有虎，偏向虎山行。”第21批援喀医疗队队长田源说。

“迎难而上，方显忠诚。祖国需要的时候，就应该站出来，冲上去。这可能跟我骨子里的军人作风息息相关。”作为军队转业干部的田源说。

汲取已有的抗疫经验，帮助喀麦隆优化公共卫生体系，是第21批援喀医疗队的工作重点之一。“援非医疗工作是接力跑，承载着祖国的使命和非洲人民的期待。”田源说。（执笔记者：乔本孝；参与记者：朱绍斌、解园、徐伟、吕梦琦）

(责编：刘洁妍、刘慧)