人民网哥本哈根6月17日电 日前，丹麦哥本哈根中国文化中心和丹麦范岁久基金会在中心改建一新的大楼内举办钢琴赠送仪式。

赠送仪式上，哥本哈根中国文化中心主任张力和范岁久基金会主席、著名法律专家塔姆·迪德勒分别代表发表讲话。正在丹麦皇家音乐学院攻读钢琴演奏专业硕士的中国学生邓好分别演奏了贝多芬《第十五钢琴奏鸣曲》和旅美华裔作曲家创作的《钢琴和锣》。参加活动的基金会全体成员还饶有兴趣地参观了中心大楼内正在举办的“中国旅游文化周”活动，观看了介绍2022年北京冬奥会场馆建设的专题片。

丹麦哥本哈根中国文化中心成立于2014年，是中国在北欧地区设立的第一个文化中心。本着“优质，普及，友好，合作”宗旨，该中心致力于通过举办人文交流与合作活动，促进当地民众对中国和中国文化的了解和欣赏，增进两国人民间友好情谊。近几年，该中心在丹麦境内举办了大量形式多样的高质量文旅活动，深受民众欢迎和好评。

丹麦范岁久基金会由上世纪著名旅丹华人实业家范岁久先生创立，主要资助来丹学习的硕士以上留学生和科研项目。近年来，其资助重点转向促进中丹在文化艺术领域的交流。

为携手推动中丹文化交流与合作，范岁久基金会决定向哥本哈根中国文化中心赠送一台价值百万丹麦克朗的斯坦威大钢琴，协助中心举办更多更好的中丹文化交流合作项目，推动两国人民相亲相近，更好地造福两国人民。(何琳达)

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