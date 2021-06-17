新华社洛杉矶6月16日电（记者黄恒）一次大范围、高强度和长时间的热浪笼罩美国西部大部分地区，16日多地气温创同时期历史最高纪录。

从美加边境的蒙大拿州，到加利福尼亚州和美墨边境的亚利桑那州，超过4000万人居住的地区16日接到高温警示，超过200处地区的气温已经或可能打破此前的同时期高温纪录或高温天气持续时间纪录。

内华达州拉斯维加斯16日最高气温达到46.1摄氏度，超过1940年同时期气温最高纪录45.6摄氏度，而17日最高气温有可能再创新高。拉斯维加斯地处荒漠，在过去73年里，最高气温超过46.1摄氏度的天数共有21天。

犹他州首府盐湖城，15日最高气温达到41.7摄氏度，平了1960年和2002年同时期最高气温纪录。亚利桑那州首府菲尼克斯14日以来每天的气温都超过46.1摄氏度，并有可能打破此前的连续4天最高气温超过46.1摄氏度超高温天数纪录。

本次极端高温天气自14日开始影响美国西部地区，预计将持续到本周末，目前已加剧美国西部的山火和干旱灾害。

截至16日，亚利桑那州的“电报山火”燃烧面积已超过600平方公里，蒙大拿州的“罗伯逊德罗火灾”也扩展到85平方公里。与此同时，这两个州还都有多起大规模山火在燃烧，数千名居民疏散。

美国干旱监测图上，亚利桑那州、内华达州和犹他州已进入“极度干旱”状态。

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