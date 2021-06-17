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中国太空探索达到前所未有的水平——访法国航天专家菲利普·库埃

2021年06月17日15:57 | 来源：新华网
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新华社巴黎6月16日电 专访：中国太空探索达到前所未有的水平——访法国航天专家菲利普·库埃

新华社记者陈晨

法国权威中国航天问题专家、《神舟，中国人在太空》等多本相关书籍作者菲利普·库埃16日接受新华社记者专访时表示，3名中国航天员进驻天和核心舱，“我认为这是一个伟大的时刻。中国航天的发展速度令人惊叹，中国对太空的探索已达到前所未有的水平”。

库埃说，与神舟十一号飞船航天员的任务相比，此次任务中令人瞩目的作业是中国航天员将进行太空行走。3名航天员预计在太空生活约3个月，与此前相比驻留时间更长，他们准备完成的任务更加密集。从资料看，神舟十二号配有更多设备，航天员进入核心舱后将迅速开展多项复杂的空间实验。

库埃表示，中国自主建设的空间站处于组装阶段，航天员在此次太空任务中将完成出舱和舱外操作，这是为组装空间站和进行维护而多次太空行走的开端，意义重大。此外，天和核心舱上的太阳能电池板技术有了巨大提升，首次使用的机械臂对于在空间站外执行各种任务有很大帮助。“这些亮点意味着中国空间站开始运转，中国将由此掌握更多载人航天技术。”

他还认为，中国航天员进驻天和核心舱后完成的任务将为国际合作提供契机，国际合作伙伴将可以参加中国空间站项目，他国航天器将来有望与该空间站对接，这将使中国空间站成为国际太空合作的重要平台。“为方便对接，科学家们有必要找到一种方法，使中外航天器对接部件标准化”。

库埃表示，中国探索太空的活力令他印象深刻，“我真诚祝愿三位中国航天员一切顺利！”

(责编：于洋、燕勐)

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