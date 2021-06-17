新华社北京6月17日电 综合新华社驻外记者报道：三名中国航天员17日乘神舟十二号载人飞船前往空间站天和核心舱，并计划驻留约三个月。海外专家和媒体高度评价中国载人航天工程的这一里程碑式进展，认为中国空间站将成为国际太空合作的新平台。

“伟大时刻”

法国航天问题专家菲利普·库埃16日对新华社记者说，3名中国航天员进驻天和核心舱是一个“伟大的时刻”，“中国航天事业的发展速度令人惊叹，中国对太空的探索已达到前所未有的水平”。

俄罗斯著名航天科普工作者维塔利·叶戈罗夫说：“近几个月来，我们看到中国在空间站建设方面取得诸多重要成果，这项工作正在稳步推进。”他表示相信，中国将把太空科研推进到一个新阶段。

巴基斯坦伊斯兰堡空军大学副教授阿里·萨鲁什表示，神舟十二号飞赴天和核心舱是中国航天事业取得的又一重大成就。“中国在航天领域付出巨大努力，成功跻身航天强国之列。”

媒体热议

美国《纽约时报》16日报道说，近年来，中国一系列航天发射和外星着陆任务取得成功，这些成功使中国有望按预定计划推进其他深空探测任务。

英国《卫报》报道，维持空间站运转需完成很多细致复杂的工作，在进驻天和核心舱的这次任务中，中国航天员的目标就是要把他们在太空中的“新家”布置好，准备好日后使用，这是一个很实际的目标。

《日本经济新闻》评论说，中国于今年5月实现无人探测器在火星着陆，中国空间站建设不断取得进展，展现了中国的航天实力。

合作平台

库埃认为，中国航天员进驻天和核心舱后完成的任务将为国际合作提供契机，中国的国际合作伙伴将可以参加中国空间站项目，他国航天器将来有望与该空间站对接，这将使中国空间站成为国际太空合作的重要平台。

叶戈罗夫表示，俄航天部门已对与中方开展太空合作进行了规划，中国在航天领域取得的成功有助于俄航天科研发展。“任何一项科研成果终将成为全人类的成就。中国航天事业的成功为人类了解周围世界、宇宙乃至人类本身作出了贡献。”

萨鲁什说，建成后的中国空间站将成为在近地空间开展各类实验、观测研究太空和其他天体的平台。预计数年后，“许多他国太空科研项目将在中国空间站内开展，这有利于中国与国际伙伴加深太空科研合作”。（执笔记者：栾海；参与记者：陈晨、李奥、李浩、蒋超、谭晶晶、张家伟、沈红辉）

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