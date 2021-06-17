新华社日内瓦6月16日电（国际观察）首脑会晤难解美俄深层次矛盾

新华社记者凌馨 左为

美国总统拜登和俄罗斯总统普京16日在瑞士日内瓦举行会晤。双方就启动美俄双边战略稳定对话等达成有限共识，但在乌克兰、人权等议题上仍分歧明显，未取得任何重大突破。

分析人士认为，此次美俄首脑会晤为双方恢复“冷静对话”提供契机，有助于阻止已处于历史低点的美俄关系进一步恶化，但期待两国关系因此次会晤“重启”乃至“正常化”恐怕并不现实。

稳定关系

当天会晤中，美俄领导人就战略稳定、乌克兰、网络安全、人权、气候变化等问题进行交流。会后两人分别举行记者会，普京评价双方进行了“有建设性的对话”，彼此没有表现出敌意；拜登也表示会晤气氛是“良好和积极的”。

双方会后发表一份简短的共同声明。声明说，双方“将在不久的将来共同着手进行综合双边战略稳定对话”，寻求“为未来的军控和降低风险奠定基础”。双方还同意就在外交层面上互动展开磋商，包括让双方大使重回驻在国工作。

美俄关系近年来持续紧张。拜登政府上台以来，美俄在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。4月中旬，美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等“恶意活动”为由，宣布对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员；一个月后，俄罗斯政府宣布将美国列入对俄不友好国家名单。

在此背景下举行的美俄峰会被认为有助于缓和双方的紧张关系。日内瓦安全政策研究中心主任、前欧洲安全与合作组织秘书长托马斯·格雷明格说，美俄关系持续恶化，双方互信水平已降到历史最低点，这次峰会为双方恢复“冷静对话”提供了机会，将给美俄关系提供更具建设性的动力。美国外交学会会长理查德·哈斯指出，对美国而言，此次峰会的目标不在于双方能否实现共同成果，有时防止让局势变得更糟是外交层面的唯一选择。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员迈克尔·欧汉龙则认为，拜登政府目前在对俄战略上没有完整的概念，此次峰会意义有限。

矛盾难解

分析人士强调，尽管美俄首脑会晤可能阻止两国关系持续恶化，但双边关系很难凭一次会晤就能迅速“重启”乃至“正常化”。

美俄领导人均在会晤后表示，双方进行了坦率的交流。不过，在涉及乌克兰、人权等诸多问题上，双方仍存在明显分歧。如拜登强调，美国将对任何损害美国及其盟友关键利益的行为予以反击。而针对美方对俄罗斯人权状况的指责，普京以美国在阿富汗对平民的大规模袭击、在关塔那摩监狱等采取的侵犯人权行径为例予以回击。

俄罗斯国立高等经济学院欧洲和国际研究中心教授德米特里·苏斯洛夫认为，俄美之间的系统性矛盾仍将持续存在，难以解决。他表示，美国不会停止对俄罗斯国内事务的批评，对俄制裁更可能变本加厉，不应期待俄美关系得到任何形式的改善，双方关系在可预见的未来仍将是“对抗性的”。

俄罗斯政治信息中心主任阿列克谢·穆欣也表示，俄美双边政策不会发生急转弯，“华盛顿与莫斯科间的一场长期博弈才刚刚开始”。

苏斯洛夫还说，俄美双方都支持两国关系维持一种“可控范围内的对抗”模式。基于这一模式，双方一方面在对抗中保持自我克制，同时在某些面临共同挑战和拥有共同利益的问题上展开“有选择性合作”。

不过，分析人士也指出，即使在军控和战略稳定等双方有共同利益的问题上，要想真正实现合作也并非易事。卡内基国际和平研究院核问题专家詹姆斯·阿克顿说，除了避免核战争这一整体目标外，美俄在核问题上的利益逐渐呈现不对称性。美国对俄罗斯近来研发的核动力巡航导弹等新式核武器表示忧虑，而俄罗斯更忌惮美国的反导系统和精确打击武器等常规武器系统，这种不对称性将提升双方谈判的难度。（参与记者：石昊、刘品然、兴越）

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