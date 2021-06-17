新华社内罗毕6月17日电 题：并肩“战疫”更显中非合作真实亲诚

新华社记者王小鹏

17日是中非团结抗疫特别峰会召开一周年的日子。一年前的今天，中国和非洲国家向国际社会发出中非团结合作共抗疫情的时代强音；一年来，中非相互声援、并肩战斗，双方更加团结，友好互信更加巩固，向世界展示中非真实亲诚的合作真谛。

中国重视在非防疫项目落实，助力非洲人民抗疫。目前，非洲新冠确诊病例数已超过500万，而埃塞俄比亚是疫情最为严重的国家之一。在首都亚的斯亚贝巴南郊，中方克服疫情困难，提前开工建设非洲疾控中心总部。援建非洲疾控中心总部是中国致力于共同打造中非卫生健康共同体的务实之举。目前建筑地基部分已基本完工。“中国是非洲真正的、值得信赖的朋友。”一位非洲联盟项目协调官由衷感叹。

中国力推基建项目复工开工，为保障非洲经济运行助力。中方克服疫情影响，努力做到中资企业“不撤资、不撤人、不停工、不停产”。近日，肯尼亚拉穆港1号泊位正式开港运营、连接尼日利亚经济中心拉各斯和西南部工业重镇伊巴丹的拉伊铁路建成通车、几内亚“经济大动脉”达圣铁路投入运营……一批中企承建的铁路、港口和电站项目克服疫情影响复工开工，有力支持了非洲国家经济和社会发展。

中国积极推动支持非洲疫后重建。5月，安理会成员一致通过中国起草的主席声明，强调国际社会要向非洲国家提供更多支持，加大向非洲国家援助医疗物资、检测试剂和疫苗。中非双方还共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，呼吁国际社会在抗击疫情、疫后重建、贸易投资、债务缓减等领域加大对非洲支持力度。

中国积极践行构建更加紧密的中非命运共同体，向非洲国家提供多批次紧急抗疫物资和疫苗援助。截至5月25日，已向15个非洲国家派遣抗疫医疗专家组，同38个非洲国家的43家医院开展对口合作，培训当地医护人员2万多人次。此外，中方积极参与二十国集团缓债倡议，已同19个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，在中非合作论坛框架内免除15个非洲国家2020年底到期的无息贷款。

中国在对非交往中言必信，行必果，中非友谊经受住了疫情的考验，在共同抗疫过程中得到巩固深化，为世界树立合作典范。

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