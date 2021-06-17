新华社安曼6月17日电 通讯：约旦“乡村大使”守望绿色家园

新华社记者冀泽

30岁的约旦小伙艾哈迈德·拉巴巴没有去追逐城市的绚丽，而是和一群年纪相仿的年轻人做起了“可持续发展乡村大使”，守望乡村的绿意。

在6月17日世界防治荒漠化和干旱日前夕，记者来到拉巴巴所在的约旦阿杰隆地区。与覆盖这个中东国家约80%面积的沙漠地貌不同，地处约旦西北部的阿杰隆郁郁葱葱，是该国少数适宜农业发展的地区之一。

“阿杰隆的经济和居民收入主要依赖农业，但其发展模式仍然较为传统和粗放。所以我们发起‘乡村大使’活动倡议，希望将这贫困乡村地区转变为绿色、可持续发展社区。”拉巴巴说。

他介绍，约旦是世界上最缺水的国家之一。农业发展一方面受制于紧缺的水资源和较高的用水成本，另一方面粗放的灌溉方式导致水资源利用率低下。每年因高温干旱引发的森林火灾也屡见不鲜。

据约旦水利和灌溉部日前表示，在去年冬季到今年春季这段主要降水季节内，该国总降水量不足往年的60%，预计这个夏天约旦将面临更为严重的旱情。

“旱情和土地沙化是我们长期面临的挑战。所以我们首先要做的就是向农民普及现代节水农业技术和理念，带动当地农业转变发展模式。”拉巴巴说，为此他和同伴们于2020年7月发起“乡村大使”活动倡议。

“在当地社区和一些国际组织的支持下，我们建起温室大棚，引进和学习节水种植设备与技术，包括荷兰Groasis公司的‘智能水源培养箱’，这是我们在当地开展的第一个现代农业技术项目。”拉巴巴说。

荷兰Groasis公司约旦地区负责人迈克尔·许林告诉记者，像摩托车轮胎一般大小的“智能水源培养箱”可以储存降水和空气中冷凝的水，并通过底部装置缓慢供给植物。使用该设备灌溉用水量比传统方式最高可节约90%，很适合水资源短缺的地区。

在引进和学习现代农业设备和技术的同时，拉巴巴和他的同伴们还在当地举办了10多场培训讲座，向当地民众尤其是青少年普及节水农业的技术和知识。

“我们必须从青少年阶段开始转变观念，让他们认识到农业灌溉时节约用水的重要性，寻找应对旱灾、防治沙漠化的方法，使民众不再遭受用水短缺之苦。”拉巴巴说。

在他的农业项目展示大棚中，记者看到种植的大多是百里香等草本植物，而不是树苗。对此拉巴巴解释说，植树往往需要耗费数年甚至数十年时间，而这些草本植物可以让当地民众在短时间内看到成果并通过售卖获得经济收益，从而吸引更多人参与，乡村可持续发展的理念也得以更好地传播。

“如果土地完全沙漠化，人们只能被迫离开家园，寻找新的耕种区域。发展现代节水农业、恢复植被，能更好保持水土，也就能留住我们的绿色家园。”拉巴巴说。

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