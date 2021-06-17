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专访：期待中国与世界分享土地恢复经验——访联合国防治荒漠化机构负责人

2021年06月17日10:40 | 来源：新华社
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新华社柏林6月17日电 专访：期待中国与世界分享土地恢复经验——访联合国防治荒漠化机构负责人

新华社记者张毅荣 张远

6月17日是世界防治荒漠化和干旱日，今年活动日的主题是“恢复生态、保护土地、复苏经济——在健康的土地上重建更美好家园”。《联合国防治荒漠化公约》秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥日前接受新华社记者专访时表示，中国在土地恢复领域处于领先水平，期待中国与世界继续分享交流相关经验技术。

蒂奥说，土地退化是全球性问题，目前世界上约40%的陆地和多达32亿人直接或间接受到土地退化的影响。

蒂奥表示，将退化土地变成健康土地事关经济复苏。在一些国家，国民经济的80%依赖农业、畜牧业等第一产业。投资土地修护就是投资“强劲、有韧性并能抵御气候变化和干旱的经济”。

蒂奥表示，中国是“土地修护方面极其先进的国家之一”，“我到过中国的塔克拉玛干沙漠，还有一些石漠化的地区，亲眼见证了中国在这方面做出的努力和取得的成绩”。

他说，尤其引人注目的是中国如何在土地修护过程中创造价值链，并从中受益。私营部门在贫瘠的土地上投资使其恢复健康，使发展农业、制造业、旅游业等成为可能。当人们能从努力中获益，就会关心自然，理解恢复生态系统的重要性。

蒂奥表示，国际合作携手应对土地退化问题至关重要，“这不是某个国家可以单独解决的事情”。他说，中国在这方面有着很多很好的经验案例。另外，中国还有先进科学技术可以与世界其他国家分享交流。

他表示，评估数据显示，通过恢复和保护相结合，使用已被证明有效的做法改善土地管理，将恢复全球超过50亿公顷的土地，从而提高农作物产量，改善土壤持水能力，并大大减少温室气体排放和增加碳储存，减少生物多样性损失，并从整体上增加农民的收入。

蒂奥说，“这些都不是乌托邦式的设想”，人们完全有能力实现这些雄心勃勃的构想，但这需要世界各国领导人下定决心才能做到。

(责编：于洋、燕勐)

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