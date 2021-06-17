人民网里约热内卢6月16日电 （记者毕梦瀛）为进一步推动国际抗疫合作，深化中国与葡语国家全面战略伙伴关系,“中葡传统医药研修班”在云端举行，百余位巴西、葡萄牙、佛得角等国卫生官员、行业专家与中国专家学者进行了，并于当地时间16日，在巴西里约热内卢举行中葡论坛传统医药发展线上研讨会。

中国驻里约热内卢总领馆徐元胜参赞在致辞中指出，目前，新型冠状病毒疫情仍在全球肆虐，国际社会最终战胜病毒仍需时日，中国比较好地控制住了疫情，中医药在其中发挥了非常重要的作用。本次研修班的举办有利于增强葡语国家卫生医疗人员抗击疫情的能力。希望广大学员通过学习交流，结合各国实际情况，为传统医药发展提出本地化方案。

与会中外专家学者表示，中国与葡语国家传统医药合作前景广阔。双方应当通过共同开发两国传统医药资源，共同培养传统医药文化交流人才和共同建立开发传统医药医教研基地。

该研讨会是北京市“新时代神农尝百草”项目的组成部分。中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处副秘书长赞东、北京市卫生局屠志涛局长、里约市卫生局克里斯蒂娜副局长和中外传统医药专家学者出席本次会议，就传统医药国际教育、传统医药饮食疗法、针灸推拿发展、非药物疗法发展和中西医结合在牙科的应用等进行了研讨和交流。

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