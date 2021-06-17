新华社吉隆坡6月17日电 专访：中国的巨大进步离不开中共的远见卓识——访马来西亚前驻华大使马吉德

新华社记者林昊 郁玮

“过去几十年，中国在经济、社会、科学、文化等领域取得了巨大进步，国家实现了重大变革。如果没有中国共产党具有远见卓识的领导，这一切都是不可能的。”马来西亚前驻华大使马吉德日前在吉隆坡接受新华社记者采访时说。

马吉德曾作为外交官长期在华工作，并于1998年至2005年担任马来西亚驻华大使。目前他担任马中友好协会会长，继续致力于推动两国友好与合作。

马吉德说，是中国共产党让今日之中国成为经济强盛、朋友遍布全球的国家。中国在中共领导下采取了务实的外交方针，在经济领域以及维护世界和平与稳定方面作出了贡献。他表示，很高兴看到中国一直把包括东南亚国家在内的周边地区作为外交的重要方向。

马吉德说，世界希望看到中国分享发展经验。“一带一路”倡议的落实有望极大提升沿线地区互联互通，促进全球化发展。

在他看来，中国率先有效控制新冠疫情并实现经济复苏，再次证明了中共坚强有力的领导。马吉德说，有效控制新冠疫情有力证明了中国体制的纪律性和执行力。

马吉德强调，新冠疫情再次证明了携手构建人类命运共同体的必要性和紧迫性。“新冠疫情证明，人类做事不能仅凭一己之力。没有一个国家是孤岛，我们是相互关联的，”他说，“一个小小的病毒冻结了全球，冻结了我们的活动和交流。应对疫情的唯一方式是合作，这才是我们前进的方向。”

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