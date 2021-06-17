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拜登和普京同意启动美俄战略稳定对话

2021年06月17日09:33 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦6月16日电（记者刘曲 陈俊侠）美国总统拜登和俄罗斯总统普京16日在瑞士日内瓦举行会晤。双方会后发表联合声明，宣布两国将围绕军控和降低冲突风险等开展双边战略稳定对话。

　　声明说，美俄两国已就延长《新削减战略武器条约》达成协议，这体现了双方对核军控的承诺。双方“将在不久的将来共同着手进行综合双边战略稳定对话”，寻求“为未来的军控和降低风险奠定基础”。

　　拜登和普京当天在日内瓦举行近两小时的面对面会晤，随后美俄代表团也进行了一个多小时的讨论，涉及人权、气候变化、新冠疫情、网络安全、北极开发、阿富汗问题、乌克兰和叙利亚地区冲突以及伊朗核计划等议题。双方未取得任何重大突破。

　　会后，普京、拜登先后单独举行新闻发布会。普京在发布会上表示，此次会晤双方“以有原则的方式进行”，会晤是“坦诚公开的”，“双方并未相互施加压力”。他还说，俄美都明白彼此的“红线”，但双方在会晤中并未强调这些“红线”的细节。

　　拜登在其发布会上将此次会晤描述为“良好和积极的”。他表示，他向普京提出了一份包括能源、供水等部门的16个关键基础设施实体清单，应禁止通过网络或其他手段对其进行攻击。他说：“我不认为他（普京）在寻求与美国的冷战。”

　　此外，美俄代表团已同意就在外交层面上互动展开磋商，包括让双方大使重回莫斯科和华盛顿的工作场所。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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