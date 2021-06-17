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纽约取消更多防疫限制措施

2021年06月17日08:24 | 来源：新华网
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美国纽约州州长安德鲁·科莫15日说，纽约大约70%的成年人接种了至少一剂新冠疫苗。鉴于这一情况，纽约州取消更多防疫限制措施。

科莫在曼哈顿世界贸易中心举行的一场活动上说，成年人接种率达到70%，意味着纽约州将重回正常生活。纽约州取消更多防疫措施，即刻生效。

按科莫说法，商业设施无须给入场人员测体温，电影院无须间隔落座，饭店餐桌间无须保持至少2米距离，商店也不再限制进场人数。

不过，部分防疫措施将继续实施，如在学校、地铁、大型体育场馆、医院和监狱等公共场所仍须戴口罩，没有接种疫苗的人员在室内公共场所必须戴口罩。

纽约先前对已接种疫苗的人员放宽了防疫限制，如在商业设施内可不戴口罩和不用保持社交距离。

美联社15日援引联邦数据报道，纽约全部居民中，大约50%完成疫苗接种。过去7天，纽约新增新冠确诊病例日均大约430例，为疫情暴发以来最低；在院治疗的新冠患者人数不到620人，为去年8月以来最低。

截至15日，纽约累计确诊病例大约210万例，累计死亡病例超过5.3万例。纽约州新冠病亡人数在美国仅次于加利福尼亚州，后者超过6.3万人。（陈立希）【新华社微特稿】

(责编：于洋、燕勐)

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