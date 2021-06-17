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热浪来袭　美国西部多地高温破纪录

2021年06月17日08:21 | 来源：新华网
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美国西部多地本周遭遇创纪录高温，大约5000万美国人15日面临“高温警告”，一些地区最高气温可能逼近50摄氏度。

法新社15日援引美国国家气象局的话报道：“美国西部地区正在经历长时间破纪录的热浪”，“高于正常气温到极端高温”天气预计至少持续至周末。

这股热浪在美国西部大部分地区肆虐，自东至西覆盖怀俄明州至加利福尼亚州，自北向南席卷爱达荷州至亚利桑那州。

亚利桑那州首府菲尼克斯14日最高气温达到46摄氏度，与1974年最高气温纪录持平。但天气预报显示，本周末之前，菲尼克斯最高气温可能超过48摄氏度。

政府建议当地居民待在室内，多喝水，不要把孩子或宠物留在车内无人看管。

国家气象局菲尼克斯分局高级预报员马文·珀查说，高压和极度干旱造成的土地缺水导致此次高温天气，“不寻常的是这个高压系统的强度和持续时间”。

与此同时，当地媒体报道，内华达州拉斯维加斯正在遭受自2013年初夏以来最极端的长时间热浪，预计这座城市16日气温可能接近1940年创造的47摄氏度纪录。地方政府已经为无法使用空调的居民开设“冷气站”。

位于加州莫哈韦沙漠的帕姆代尔市14日气温达到41.6摄氏度，打破1966年的40.6摄氏度纪录。

犹他州首府盐湖城、蒙大拿州比林斯和利文斯顿等城市同样创造了高温纪录。

怀俄明州里弗顿气象局气象学家比尔·默雷尔说：“这是前所未有的。”

除警告“罕见、危险和致命”高温外，有关官员还担心，高温可能导致森林火灾。

按美联社的说法，热浪每年发生在美国西南地区季风季节之初，而季风季一直持续至约9月30日。这一期间应该是地区多雨期，通常贡献多达60%的年度降水量。

但是去年，这一地区经历有史以来最干燥的季风季节，亚利桑那州的平均降雨量只有约4厘米。

国家气象局菲尼克斯分局高级预报员珀查说，6月是亚利桑那州最干旱的月份，该州通常在7月初才开始出现一些雨水。

根据最新政府调查，美国西部地区眼下约88%地区处于干旱状态，包括整个加利福尼亚州、俄勒冈州、犹他州和内华达州。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)

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