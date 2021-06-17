新华社伦敦6月16日电（记者张家伟 金晶）英国政府16日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例9055例，创今年2月底以来单日最高纪录，累计确诊4589814例。

数据还显示，该国当天新增死亡病例9例，累计死亡127926例；目前超过4200万人接种首剂新冠疫苗，超过3000万人完成两剂疫苗接种。

英国卫生大臣汉考克当天在议会表示，相关数据显示，英国目前新增新冠确诊病例中感染德尔塔毒株（印度首先报告的B.1.617.2变异新冠病毒）的比例为96%，感染德尔塔毒株的病例数仍在攀升。

汉考克还说，政府决定推迟实施最后阶段的“解封”措施是出于审慎考虑，以便该国40岁以上人群中的大部分尽快完成两剂疫苗接种，从而获得更好保护。

英国首相约翰逊14日晚宣布，鉴于德尔塔毒株正在英国部分地区快速传播，英格兰地区将推迟4周执行最后阶段的“解封”措施。按照此前公布的路线图，如果新冠疫情形势稳定，英格兰地区原定在6月21日实施第四阶段放宽措施，取消剩余的防疫限制措施。

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