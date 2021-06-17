新华社华盛顿6月16日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会16日宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，符合市场预期。美联储同时大幅上调今年美国通货膨胀率增长预期至3.4%。

美联储当天在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，在新冠疫苗接种取得进展和强有力的政策支持下，美国经济活动和就业指标有所加强。受疫情不利影响最大的经济部门仍然疲弱，但已出现改善。美联储认为，通胀率上升主要反映了暂时性因素，整体金融状况依然宽松。

美联储重申经济前景将在很大程度上取决于疫情发展。疫苗接种方面的进展可能会继续减少公共卫生危机对经济的影响，但经济前景面临的风险仍然存在。

美联储说，将继续以每月至少800亿美元的速度增持美国国债，并以每月不低于400亿美元的速度购买机构抵押贷款支持证券，直至充分就业和物价稳定两大目标取得实质性进展。

当天，美联储还发布最新一期经济前景预期，预计2021年美国经济将增长7%，较今年3月份预测上调0.5个百分点；预计2022年美国经济有望增长3.3%。

美联储还预计，今年美国失业率将降至4.5%；2022年失业率将降至3.8%。物价方面，预计今年美国通胀率或升至3.4%，剔除食品和能源价格后的核心通胀率为3%，分别较此前预期上调1个百分点和0.8个百分点，远高于2%通胀目标。

美联储联邦公开市场委员会18名成员一致认为，2021年联邦基金利率目标区间将维持在零至0.25%的超低水平。11名官员预计，这一利率区间将保持至2022年不变。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，美国经济和就业指标持续走强，但经济增长风险仍然存在，经济复苏并不均衡。劳动力市场出现改善，但整体就业仍远低于疫情前水平。他表示，近几个月来，通胀水平虽已超过预期，但推高通胀的具体因素“似乎将是暂时的”，调整政策立场时机尚不确定。

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