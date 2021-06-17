新华社布鲁塞尔6月15日电 （记者李骥志）欧盟、美国领导人15日在布鲁塞尔举行峰会并发表声明，提及新疆、西藏、香港、台湾、东海、南海等一系列涉华问题，并指责中国经济胁迫和传播虚假信息。中国驻欧盟使团对此表示强烈不满和坚决反对。

使团发言人说，欧美峰会声明内容远远超出正常发展双边关系的范畴，通篇充斥着陈旧过时的冷战零和思维与集团政治论调，这种拉帮结派搞“小圈子”的做法逆历史潮流而动，完全不利于国际和地区的和平与稳定。

发言人说，台湾、香港、涉疆、涉藏问题是中国的内政，东海、南海涉及中国领土主权和海洋权益，这些问题关乎中国的根本利益，不容干涉。“至于谁在基于谎言和虚假信息挥舞单边制裁工具，谁在为了维护自身霸权对别国实施打压胁迫，国际社会看得很清楚。天理昭昭，公道自在人心。”

发言人表示，中国早已不是过去的中国，站起来的中国人民是不会被吓倒的。中方将坚定走和平发展道路，也将坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。

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