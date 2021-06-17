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外交部：中国政府已向特多捐赠十万剂新冠疫苗

2021年06月17日05:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京6月16日电 （记者伍岳、孙楠）外交部发言人赵立坚16日在例行记者会上说，中国政府已向特立尼达和多巴哥捐赠了10万剂新冠疫苗，特多政府采购的20万剂中国疫苗昨天已运抵。中方将继续为疫苗在发展中国家的公平可及作出努力。

　　有记者问，美国驻特立尼达和多巴哥大使馆14日宣布，美国政府向特多政府捐赠了80瓶辉瑞疫苗，这一消息引发网友广泛关注和讨论。中方对此有何评论？

　　赵立坚说，疫苗是拯救生命、战胜疫情的重要武器。中方欢迎有条件、有能力的国家，特别是疫苗储备量远超其自身需求的国家，为发展中国家提供更多疫苗，以实际行动为发展中国家抗击疫情提供实实在在的帮助。

　　他说，中方始终以实际行动践行疫苗作为全球公共产品的宣示。新冠肺炎疫情发生以来，中国秉持推动构建人类命运共同体和卫生健康共同体理念，为实现疫苗在发展中国家可及性和可负担性作出重要贡献，得到包括拉美和加勒比地区国家在内的国际社会普遍欢迎。

　　赵立坚说，中国政府已向特立尼达和多巴哥捐赠了10万剂新冠疫苗，特多政府采购的20万剂中国疫苗昨天已运抵。中方已经向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。同时，中方同多个发展中国家开展技术转让和合作生产，迅速推进疫苗大规模生产。中方已宣布向“新冠疫苗实施计划”首批提供1000万剂疫苗，明确用于发展中国家急需。

　　他表示，中方将继续为疫苗在发展中国家的公平可及作出努力。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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