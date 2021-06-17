一国或一个国家集团号令天下的时代已经过去了。任何搞“小圈子”和“集团政治”的行径，都是逆世界潮流而动，不可能得逞

近日闭幕的七国集团峰会发表联合公报，在涉港、涉疆、台湾等问题上发表歪曲事实、颠倒是非的言论，对中方进行蓄意诬蔑，干涉中国内政。这一举动严重违背《联合国宪章》宗旨和原则，违背和平、发展、合作、共赢的时代潮流，暴露出美国等少数国家人为制造对立隔阂、扩大分歧矛盾的不良用心。

在疫情肆虐全球、世界经济复苏乏力、气候变化等全球性挑战日益突出的当下，美国等少数国家表现乏善可陈，却陷入“反华偏执”等泥潭。国际社会对此次“跑题”的七国集团峰会深感失望，对美国等少数国家的行径深表忧虑和不满。西班牙《起义报》发表文章指出，七国集团只是考虑如何维护自身霸权，并不关心让世界变得更好。英国前首相布朗指出，这次七国集团峰会将作为“一次不可原谅的道义上的失败”被载入史册。

美国等少数国家苦心孤诣要借峰会抹黑中国，打造所谓“团结形象”，但正如美国媒体自己所称的，没有几个国家对此“表现出热情”。原因很简单，谎言就是谎言，不会因为造谣者几句抹黑论调就改变其谎言的本质。越来越多国际有识之士看到，中国中央政府在香港特别行政区实施香港国安法、完善选举制度的有关举措，有利于“一国两制”实践行稳致远，得到了绝大多数香港居民的拥护。新疆社会稳定、民族团结、人民安居乐业，中国政府各项治疆政策得到各族人民的衷心拥护和支持。在台湾问题上，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，任何助长“台独”势力气焰的言行，都为国际公义所不容。俄罗斯总统普京近日就涉疆、台湾等问题表达对中方的支持，代表的正是国际社会的主流看法。

此次七国集团峰会传出的一些喧哗与骚动，充分暴露了美国等少数国家试图搞“小圈子”和“集团政治”、以意识形态划线打压不同发展模式的危险意图。世界上只有一个体系、一种秩序，那就是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，那就是以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。当前，国际社会迫切需要在联合国的旗帜下，加强团结合作，践行真正的多边主义。美国等少数国家执迷于搞对抗，只会招致国际社会的反感与抵制。美国等少数国家的单边主义逆动，只会破坏国际规则和国际秩序。

近年来，七国集团自身存在的必要性不断面临质疑。这不仅因为其在国际力量对比中的“硬指标”大幅下降，更因为其看世界的观念和心态出了严重问题。此次七国集团峰会再次印证了国际社会的这种看法。德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克指出，以全球视角来看，七国集团是一个旧时代的集团，这几个国家无法代表人们解决全球问题。阿联酋《海湾新闻报》网站近日发表题为《为什么过时的七国集团不再重要》的文章，强调在这个时代，指望“正邪对立”这个过时的公式是行不通的，这只会让七国集团峰会成为走过场的合影活动。

世界多极化、国际关系民主化是不可抗拒的时代潮流。一国或一个国家集团号令天下的时代已经过去了。任何搞“小圈子”和“集团政治”的行径，都是逆世界潮流而动，不可能得逞。美国等少数国家应好好治治自己的心病，摆脱冷战思维的惯性，摒弃靠制造所谓“假想敌”来恢复其支离破碎影响力的企图，真正做一些有利于国际社会的事情。

《 人民日报 》（ 2021年06月17日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)