本报记者 叶 琦

中国海关总署日前发布的统计数据显示，今年前5个月，我国贸易货物进出口总值14.76万亿元，同比增长28.2%，比2019年同期增长21.6%。从单月数据看，截至5月，进出口已连续12个月呈增长态势。国际社会认为，中国对外贸易保持强劲势头，将持续带动世界经济恢复。

6月7日，从意大利米兰出发的中国南方航空CZ8054航班降落海口美兰国际机场，米兰—海口货运航线正式开通。原产于意大利和瑞士等地的美妆、服饰、箱包等时尚精品得以深入开拓更大的中国市场。

安永会计师事务所日前发布报告显示，受益于中国新车市场的增长，德国三大汽车制造商大众、宝马和戴姆勒今年第一季度在中国乘用车销量同比增长66%。大众、宝马和戴姆勒每销售10辆新车中就有4辆交给了中国客户。安永高级咨询合伙人彼得·富斯表示，对华经贸合作成为很多国家疫后经济复苏的重要支柱。

作为德国最重要的贸易伙伴，中国强劲的内需令德国企业获益明显。德国机械设备制造协会数据显示，今年第一季度，德国在机械制造领域对中国的出口额为49亿欧元，同比增长20.3%。中国成为德国机械制造业第一大出口市场。最新数据显示，德国5月对华出口额同比增长47%。德新社表示：“德国从中国对外贸易持续增长中受益匪浅”。

“中国是世界最大的出口贸易国，是国际货物贸易的主力军。后疫情时代，中国是全球经济增长的重要动力。”塞尔维亚国际政治经济研究院“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨表示，中国进出口贸易强劲增长归因于中国政府正确的政策引导，这鼓舞了全球经济复苏的士气，不仅稳定了世界市场，也给未来更大的全球合作奠定基石，对全球经济复苏和抗疫来说都有着积极影响。

彭博社援引英富曼环球市场公司高级市场策略师乔纳森·卡夫纳的话说，中国的进出口数据非常健康。“全球需求仍在复苏，随着主要发达经济体对外开放，这一趋势很可能会从第二季度末一直持续到第三季度。”

“中国成功控制疫情，不断推进深化改革，激发内需，注重创新和高技术产品制造，在全球经济合作中具有独特优势。”希腊学者、中国问题专家佩拉·卡尔帕索塔基表示，“中国加快构建新发展格局，庞大的内需市场和外部市场相互结合、互相促进，将为世界经济增长提供稳定动力。”

（本报罗马6月16日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月17日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)