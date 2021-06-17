本报记者 殷新宇 周翰博 程是颉

今年是上海合作组织成立20周年。20年来，遵循互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，上合组织始终保持健康稳定发展势头，成功探索出一条新型区域组织的合作与发展道路，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

当前，新冠肺炎疫情加速国际格局调整，世界进入动荡变革期。2020年11月，习近平主席在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议并发表重要讲话强调，上海合作组织要弘扬“上海精神”，加强抗疫合作、维护安全稳定、深化务实合作、促进民心相通，携手构建卫生健康共同体、安全共同体、发展共同体、人文共同体，为推动构建人类命运共同体作出更多实践探索。

“共同维护地区安全和稳定”

安全和稳定是国家发展的首要前提，关乎各国核心利益。“上合组织成员国所在地区十分广阔，人口总数占全球的40%以上。安全是发展的基石，共同维护稳定和有效应对地区安全威胁，是上合组织重要职责。”上合组织前秘书长阿利莫夫表示。

从成立之初起，上合组织就致力于促进地区安全稳定，将安全合作作为每次峰会的重要议题，签署《关于地区反恐怖机构的协定》、反毒合作协议、反恐怖主义公约、反极端主义公约等重要文件，持续开展联合反恐演习，持续强化反恐机制建设，合作打击各种形式的恐怖主义，取得实效。

巴基斯坦欧亚世纪研究所所长穆罕默德·阿凡·沙赫扎德表示，上合组织持续加强机制建设，成员国密切战略沟通，不断拓展反恐、禁毒、执法安全等合作。“通过联合反恐演习、军方高层交流等方式，上合组织成员国建立起了更高水平的防务安全领域合作与对话，有力促进了地区和平稳定发展”。

“经过20年的发展，上合组织已经成为维护地区安全稳定不可或缺的重要因素。各成员国共同打造了一个安全稳定的‘上合空间’，为世界和平与发展作出重要贡献。”哈萨克斯坦—德国大学国际问题专家伊戈里·伊万诺夫说。

“在上合组织框架下，成员国持续深化团结互信，坚持通过对话和协商化解矛盾分歧，共同维护地区安全和稳定。”乌兹别克斯坦“马诺”研究中心负责人巴赫季约尔·埃尔加舍夫认为，当前，世界面临的不稳定不确定因素增多，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病等非传统安全威胁持续蔓延。“期待各成员国不断加强交流合作，提升化解风险挑战的能力，应对共同安全威胁和挑战，为各国发展繁荣提供更多保障。”

“开展互利合作的重要平台”

把握世界经济大方向，坚持融合联动发展，是促进各国经济复苏发展的必由之路。“上合组织国家拥有丰富的自然资源和巨大消费市场。上合组织已成为成员国开展互利合作的重要平台。在共建‘一带一路’框架下，各方经贸合作前景十分广阔。”俄罗斯莫斯科国际关系学院东亚与上合组织研究中心主任亚历山大·卢金认为。

今年5月，装载着生鲜蔬菜的首班“齐鲁号”欧亚班列冷链专列由上合示范区青岛多式联运中心发出。今年一季度，由上合示范区发运的“齐鲁号”欧亚班列数同比增长110.8%。上合组织秘书长诺罗夫表示，共建“一带一路”正在成为促进地区国家发展繁荣的重要合作平台，将进一步巩固上合组织基础，扩大各成员国间经贸合作，为区域发展带来新动力。

随着共建“一带一路”高质量深入推进，上合组织成员国间贸易往来日渐密切，一大批基础设施和产能合作项目顺利实施。区域内互联互通成效显著，各国初步构建起公路、铁路和油气网络，成为稳定地区产业链、供应链的有力保障。

俄罗斯财政部高级研究员萨文斯基表示，上合组织区域内一系列共建“一带一路”合作项目正稳步推进，“希望各国继续加强数字经济、人工智能、智慧城市等领域合作，挖掘新增长点，进一步促进地区经济发展繁荣”。阿利莫夫表示，上合组织成员国重视支持和发展高科技制造业、创新产业、数字经济和绿色经济，为各国经济合作和共同发展注入新活力。

不久前发布的中国对上合组织国家贸易指数显示，中国对上合组织成员国的进出口总值由2001年的171.4亿美元增长至2020年的2448.5亿美元，年均增长率达15%。卢金表示，中国尽己所能支持上合组织发展，尤其在经济领域作出了巨大贡献。

埃尔加舍夫认为，推动共建“一带一路”同上合组织各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，符合各方共同利益，将有效畅通区域经济循环。“各成员国应发挥各自优势，加强战略对接，深化务实合作，实现共同发展繁荣。”

“为促进世界和平和发展繁荣作出更大贡献”

利益休戚与共、命运紧密相连。面对新冠肺炎疫情挑战，上合组织各方同舟共济、守望相助，为本组织稳定发展和国际抗疫合作注入正能量。诺罗夫表示，上合组织各成员国在抗疫合作中高度团结，相互支持，凝聚合力，“共抗疫情凸显上合组织务实合作的现实意义”。

沙赫扎德认为，时代赋予了上合组织越来越丰富且艰巨的使命：凝聚地区国家渴望稳定与发展的共识，推进成员国之间经贸和人文往来交流，促进成员国互知互信，推动地区合作，实现协同发展；在应对各种传统和非传统安全威胁等方面发挥积极作用。“面对疫情冲击，上合组织各方同舟共济、守望相助，这是‘上海精神’在当前抗疫背景下的最新诠释”。

“近年来，越来越多国家希望同上合组织建立伙伴关系。这些事实充分说明，上合组织的国际影响力和吸引力都在稳步提升，‘上合朋友圈’越来越大。”伊万诺夫说，“期待各方继续坚定弘扬‘上海精神’，促进各领域务实合作不断深化，携手推动上合组织不断向前发展。”

诺罗夫表示，20年来，上合组织始终秉持“上海精神”，探索出的区域组织合作与发展道路值得世界研究和借鉴。“未来，上合组织将继续在加强成员国互信友好、保障地区安全稳定、扩大经贸合作，以及推动构建更加公正合理的国际新秩序等方面发挥更加重要的作用，为促进世界和平和发展繁荣作出更大贡献。”

作为世界幅员最广、人口最多的综合性区域组织，上合组织的发展具有世界意义。联合国秘书长古特雷斯表示：“我们期待上合组织在解决区域和国际问题等方面持续发挥作用。”中方愿与各方精诚合作、砥砺前行，共创上合组织更加美好明天，构建更加紧密的命运共同体。

（本报莫斯科、努尔苏丹、伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2021年06月17日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)