新华社北京6月16日电 题：“百年来最成功的政党”——国际友人与中共的故事

新华社记者王进业 李来房 姚远

“永远不要离开中国。”这是汉斯·米勒医生1994年去世前反复叮嘱妻子的话。

1939年，二战爆发。瑞士医学博士毕业的德国青年米勒辗转来到延安，在抗日战争、解放战争中与中国共产党和中国人民并肩战斗，之后又投身中国社会主义建设。

“中国共产党的领导人毛泽东主席和朱德总司令同他亲切交谈，给他留下十分深刻和美好的印象。”谈到与中共的结缘，米勒的儿子米德华讲述了令父亲感动的故事。

自1921年成立以来，中共在革命、建设、改革等不同时期，吸引了众多像米勒这样的外国友人。中国共产党人与国际友人的百年交往故事，成为世界认识中共的一个窗口。

而今，中共已是拥有9000多万名党员的世界最大政党。百年来，中共领导人民实现民族独立，告别受列强任意宰割的屈辱史，国家从“一穷二白”到“全面小康”，成为全球第二大经济体，综合国力大幅增强。

即将迎来百年华诞的中国共产党，正以矢志不渝的初心使命，带领世界人口最多的国家，向实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴奋进。

理想的力量“难以置信”

中国共产党人究竟是什么样的人？

1936年，美国作家埃德加·斯诺带着问题，前往陕北苏区找寻答案。在简陋的窑洞里，毛泽东和斯诺多次深夜长谈。4个月里，斯诺还采访了彭德怀、徐海东等中共高级干部及普通战士，体验红军生活，对中共忠于信仰深有感触。

在《红星照耀中国》中，斯诺感叹共产党人忠于主义的坚定性，理想目标给他们“难以置信”的力量。

曾到陕北考察的美国医生马海德，被红军战士舍生忘死、患难与共的精神所震撼，决定留下并加入中共，成为第一位被特批加入中共的西方人。“一个人要想作出自己的贡献，必须要有一个牢固的精神支柱。”晚年的马海德这样说。

一百年来，中共坚守初心和理想，领导人民迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。

英国学者马丁·雅克日前撰文称，中国共产党无疑是100年来最成功的政党。

许多在华工作生活的外国人，与不同行业的中共党员打过交道之后，刷新了对中共的认知。

法国厨师广坦在上海经营一家餐饮公司。他认为，西方许多人对共产主义的刻板观念仍停留在冷战时代，但他们根本不了解。他观察到，当国家和人民需要时，中共党员都往前线冲，那是“一种战斗精神”。

在中国已15年的广坦说，评价政党最实际的指标是人民生活质量的提高，在共产党领导下，中国一代人比一代人生活得好。

日中科学技术文化中心事务局长中岛俊辅长期从事日中交流事业。“中国共产党为国家未来竭尽全力地思索、行动。”他接受媒体采访时说。

米勒的遗孀、91岁的中村京子曾是八路军战士。谈到米勒为何留在中国并加入中共，她说：“在中国这么多年，他觉得中国是有希望的国家。”

与斯诺相识的爱泼斯坦作为美国合众社记者1944年前往延安。他采访了毛泽东、周恩来、朱德等中共领导人。爱泼斯坦相信，他与中共有着相似甚至相同的世界观，深信延安是中国未来的缩影，后来加入中国国籍和中共。

“他支持中国，因为中国共产党是对的。”爱泼斯坦的遗孀黄浣碧说，“他最欣赏的就是共产党为穷人，帮着老百姓。”

澳大利亚共产党总书记安德鲁·欧文也评价说：“中国共产党将科学社会主义与人民需求相结合，取得巨大成就，为世界树立了成功榜样。”

“始终心系人民、服务人民”

斯诺1936年离开西安时，目睹蒋介石抵达这个城市时街上严密戒备的情形。这与他在边区所见到的毛泽东、彭德怀处之泰然地走在街上的场景形成鲜明对比。

“这生动地说明谁真的害怕人民，谁信任人民。”他写道。

爱泼斯坦在给《纽约时报》的一篇通讯中说：八路军同人民保持密切联系。八路军从不拿群众一针一线。

中共以全心全意为人民服务为宗旨，同群众同甘共苦，保持密切联系，维护最广大人民的根本利益。

斯诺曾把陕北形容为中国最贫穷的地方之一。现在，在中共精准扶贫政策下，这里和中国其他贫困地区一样都已摆脱贫困。改革开放以来中国累计7亿多人脱贫。

澳大利亚的技术专家戴维德·奥斯本博士是中国脱贫之战的参与者。5年来，他10余次到中国西北的甘肃省环县，担任当地肉羊制种基地项目的技术总监，帮助贫困户提高养殖效益。

“中共让亿万人民摆脱贫困是无与伦比的，是世界上最伟大的成就之一。”奥斯本说。他评价当地党员干部相当乐于助人、友善，为他提供任何需要的资源和帮助，十分欣赏中共强大的执行能力。

2017年，来自苏丹的叶海亚·穆斯塔法和另外8名外籍专家参加译校中共十九大报告的外文版。这是几十年来中共首次邀请外籍专家参与党代会报告译校。在中央编译局工作的穆斯塔法颇有感触地说，报告内容丰富精彩，译校过程非常愉快。

“事实上，中国共产党与众不同之处就是以人为本，始终心系人民、服务人民，在世界范围内很少见。”在北京工作生活20多年的穆斯塔法如此观察中共。

2020年，为抗击突如其来的新冠肺炎疫情，中国坚持生命至上，举国动员，迅速打起一场疫情阻击战、总体战，共产党员冲在抗疫一线。

在广州一家医院工作的加蓬医生让·克里斯蒂安·恩曾格，去年曾与多名身为党员的工作人员一起参加社区防控工作，帮助筛查发热人员。

“这是很危险的工作，但党员们都没有抱怨，工作很努力，也很勇敢，因为他们热爱自己的国家，想要保护自己的人民。”恩曾格说。

中共始终把保护国家和人民利益置于首位，甚至不惜一切代价。从抗日战争、解放战争到抗美援朝，从唐山地震到长江洪水，再到汶川地震，从苏联解体、东欧剧变到全球金融危机，从“非典”疫情到新冠疫情，中共领导人民成功应对了各种艰难困苦和外部风险挑战。

中国2020年6月发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书显示，全国3900多万名党员、干部战斗在抗疫一线，近400名党员、干部为保卫人民生命安全献出了生命。

“中国抗击疫情的过程清晰地展现出人民与党和政府之间的凝聚力和信任感。”穆斯塔法亲历中国抗疫，感受深刻。

数据显示，1800多名党员、干部生命定格在了中国的脱贫攻坚征程上，生动诠释了中国共产党人的初心使命。截至2020年，中国贫困县历史性全部脱贫。

“共产党领导人民，党员冲在前面，没有办不成的事。”67岁的米德华说。

国际权威机构民调佐证了中共越来越得到人民拥护。美国哈佛大学肯尼迪政府学院去年发布的调查报告显示，中国共产党领导下的中国政府在中国民众中的满意度超过93%。

“有事跟群众商量”

加入中国国籍的爱泼斯坦和马海德等一些国际友人曾任全国政协委员，参与中国特色的民主政治进程。参政议政的“洋委员”履职尽责，围绕卫生、教育等积极建言献策。2015年，中国政府工作报告在起草过程中首次征求在华外国专家的意见建议。

在苏丹通讯社工作10多年的穆斯塔法，在中国工作生活一段时间后，对中国和中国共产党形成了独立的认知。

“在西方，政党的目标都是为了获得政权，服务自身利益。对于中国共产党而言，权力是为人民服务的手段，所有发展战略和计划都是围绕着为人民服务。”他说。

加拿大友人伊莎白·柯鲁克和来自英国的丈夫大卫·柯鲁克1947年考察解放区土改运动，之后留下来为中国培养了大批外语人才。伊莎白·柯鲁克2019年获得中国政府授予的“友谊勋章”。

“他们感触最深的是，中国共产党善于组织发动普通群众，接受群众监督，有事跟群众商量。”柯鲁克夫妇的儿子、中国工合国际委员会主席柯马凯说。

在中共领导下，中国特色社会主义民主政治制度不断完善，保证人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，展现出强大生命力。

全球化智库高级研究员、美国作家龙安志说，中国式民主一个显著特征，是通过广泛征集民意，充分讨论，最后逐步形成共识，是一个“共识构建”过程。

来自英国的大卫·弗格森2006年到中国寻求发展机会，曾任中国网记者，后入职外文出版社，参与《习近平谈治国理政》和多个政府白皮书的英文改稿。

在他看来，工作才能创造富裕生活。这需要某些必要条件，比如稳定、秩序、和平、安全、有力的国家治理和长期的战略规划。

“中国共产党正是成功地创造了这些条件，才让中国发展起来，实现小康。”弗格森说，“中国在近代饱受政府无能之苦。而如今，在共产党领导下表现卓越。”

“应该走中国选择的合作道路”

1936年，斯诺就敏锐地洞察到：红星将照耀中国。

预言早已成真。中国共产党领导中国人民取得胜利，建立了新中国。

一百年来，中国共产党筚路蓝缕、求索奋进，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，为世界谋大同。中国方案为完善全球治理、构建公平合理的国际新秩序作出重要贡献。

英国人林迈可是参与创建新华社英文广播部的元勋之一。1944年9月，在他的帮助下，新华社正式开播英文电讯，让世界听到了延安的声音。

今天，中共的理念、中国的声音更广泛、深入地传播到世界各地，获得越来越多的积极认同和响应。

秉持共商共建共享原则，中国已同138个国家和31个国际组织签署201份共建“一带一路”合作文件。“一带一路”成为全球最大的国际合作平台和重要公共产品。

“现在，中国在世界事务中发挥着重要作用，其他大国必须与中国合作才能解决人类共同面临的全球问题，比如气候变化、生物多样性保护和全球流行病。”林迈可的儿子林德赛说。

仍在全球蔓延的新冠肺炎大流行已夺去超过380万人的生命。中国自身取得疫情防控战略性成果，并积极开展多种形式的对外援助，出口大量医疗物资，帮助其他国家抗疫。其自主研发的多款新冠疫苗成为全球公共产品。

“现在，友谊和合作比以往任何时候都更加重要。各国应该走中国所选择的合作的道路，而不是相互对抗。”中国政府“友谊奖”获得者、澳大利亚人文学院院士马克林说。

新冠疫情下，中共的人类命运共同体理念得到更广泛的认同和支持。为人类作出更大贡献是中共的奋斗目标和使命。

中国共产党已与世界160多个国家和地区的600多个政党和政治组织建立不同形式的关系，形成全方位、多层次、立体化的全球政党伙伴关系网络。

在翻译《习近平谈“一带一路”》时，弗格森真切地体会到，“一带一路”提供了一个引导世界走向全球化、走向和平安宁、走向稳定繁荣发展的大通道。

长期关注中国文化历史的穆斯塔法认为，人类命运共同体理念来源于中国传统文化，强调人类需要同甘共苦，中国不但追求自身发展，而且深度融入世界大家庭，与各国共享发展成果。

2019年，中国拍摄的电影《红星照耀中国》上映。斯诺的作品在中国依然畅销。

“我们将继续努力促进美中两国人民的联系和了解。”美国埃德加·斯诺纪念基金会主席西妮·沃德说。

大道之行，历久弥新。走过百年历程的中共领导着愈加开放、繁荣的中国，正在书写推动构建人类命运共同体的新华章。（参与采写：娄琛 宣力祺 赵旭 曹轶 张文静 洪泽华 缪晓娟）

(责编：郝江震、岳弘彬)