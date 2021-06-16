人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

泰国计划在120天内全面开放迎接游客

2021年06月16日22:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社曼谷6月16日电（任芊）泰国总理巴育16日发表电视讲话说，为尽快恢复国内经济与旅游业，泰国将在120天内向游客全面开放。

　　巴育在电视讲话中表示，一个多月来，泰国各地新冠疫苗接种工作有序进行，并有能力实现每月平均接种1000万剂疫苗的目标，预计到今年10月，将为全国70%的人口、即5000万人接种至少一剂疫苗。

　　巴育表示，要尽快恢复在过去一年受新冠疫情影响的民生经济与旅游业，最重要的应对方式就是开放边境和吸引游客的回归。他说：“政府已经定下目标，将在120天内全面开放泰国，而部分重要的旅游城市如果准备好了，可以陆续提前开放。”

　　依照泰国政府这一目标，届时已经完成疫苗接种的外国游客可在进入泰国后免除隔离。

　　巴育还表示，设定这一目标的同时也会面临感染人数增加的风险，但泰国与世界其他国家一样，需要在严格防控疫情的同时学会与新冠病毒共存，尽早让社会秩序与民众生活恢复正常。

　　泰国新冠疫情管理中心16日发布的数字显示，该国当天新增确诊病例2331例，累计确诊204595例；新增死亡病例40例，累计死亡1525例。

(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部