新华社曼谷6月16日电（任芊）泰国总理巴育16日发表电视讲话说，为尽快恢复国内经济与旅游业，泰国将在120天内向游客全面开放。

巴育在电视讲话中表示，一个多月来，泰国各地新冠疫苗接种工作有序进行，并有能力实现每月平均接种1000万剂疫苗的目标，预计到今年10月，将为全国70%的人口、即5000万人接种至少一剂疫苗。

巴育表示，要尽快恢复在过去一年受新冠疫情影响的民生经济与旅游业，最重要的应对方式就是开放边境和吸引游客的回归。他说：“政府已经定下目标，将在120天内全面开放泰国，而部分重要的旅游城市如果准备好了，可以陆续提前开放。”

依照泰国政府这一目标，届时已经完成疫苗接种的外国游客可在进入泰国后免除隔离。

巴育还表示，设定这一目标的同时也会面临感染人数增加的风险，但泰国与世界其他国家一样，需要在严格防控疫情的同时学会与新冠病毒共存，尽早让社会秩序与民众生活恢复正常。

泰国新冠疫情管理中心16日发布的数字显示，该国当天新增确诊病例2331例，累计确诊204595例；新增死亡病例40例，累计死亡1525例。

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