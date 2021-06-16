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G7公报，散发着历史的霉味

2021年06月16日21:44 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月16日电　题：G7公报，散发着历史的霉味

　　新华社记者王宾

　　当地时间6月13日，七国集团（G7）峰会在英国康沃尔郡闭幕并发表公报。公报就涉港、涉疆、台湾、涉海等问题肆意对中国“泼脏水”，悍然干涉中国内政，散发出浓浓的历史霉味。

　　眼下，全球疫情起伏反复、经济遭受严重冲击。七国集团作为有影响力的发达国家集团，本应合力推动各国团结应对难题挑战，却在美国唆使下渲染对华竞争和对抗。以过时的意识形态对立思维划线，对中国进行抹黑，说到底还是为了打压遏制中国发展、维护美国的霸权。

　　中国的发展有目共睹。不以牺牲别国利益为代价，中国走的始终是和平发展、合作共赢的人间正道。美国等少数国家把这样的中国视为“对手”，实在是狭隘的冷战思维、可笑的井底观天。

　　冷战的阴云已经散去30年，我们不能忘记世界曾经付出的巨大代价。在全球化深入发展的今天，世界多极化、国际关系民主化已是不可抗拒的时代潮流。人为制造隔阂、拉起新的“铁幕”，完全是站在历史发展大势的对立面。这种倒行逆施不得人心，注定会走入死胡同。

　　奉劝美国等少数国家，还是把精力放在解决好自身问题上，同时承担起合作应对全球性挑战的责任。动辄搞“小圈子”、人为制造分裂和对抗的老毛病，该治治了！

(责编：刘洁妍、杨牧)

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