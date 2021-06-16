新华社布鲁塞尔6月16日电 美国总统拜登的欧洲之行已过大半，他先后参加了七国集团峰会、北约峰会和美国-欧盟峰会。拜登首次出访选择欧洲，凸显其对修复美欧关系、巩固跨大西洋同盟的迫切心态。

分析人士指出，拜登此行受到盟友欢迎，并在解决部分双方争议问题上取得进展，但鉴于上届美国政府对美欧关系的严重损害，欧洲对美国政府政策的延续性抱有怀疑，美欧关系实难回到从前。而对于美国极力鼓吹的“大国竞争”，不少欧洲盟友也表现出与美国明显不同的立场。

秀“回归”

“美国回来了!”从2月慕尼黑安全会议线上特别会议到此次访欧之行，拜登一再重复这句话，宣示美国对欧政策回归传统。在15日举行的美欧峰会上，拜登称欧盟是美国的天然伙伴，强调自己与前任对欧盟“有完全不同的看法”。

美国前总统特朗普执政时期，美国对欧盟钢铝产品、红酒等征收高额关税，宣称欧洲输美汽车威胁美国国家安全，甚至忽视与欧洲盟国领导人握手等基本礼节，种种做法令美欧关系不断下滑。

此次美欧峰会上，美欧领导人在镜头前“和谐”而“亲密”。

舆论认为，这般场景在过去四年里实属罕见。拜登此次访欧，一定程度上扭转了美欧关系严重受损的局面。

美欧双方发表题为“迈向新的跨大西洋关系”的联合声明，为后疫情时代制定了跨大西洋联合议程。双方还就持续17年的航空补贴争端达成五年关税休战协议，这成为本次峰会的一个重要成果。峰会主要成果还包括三个新的贸易倡议，即建立大型民用飞机合作框架，争取今年年底前解决钢铝产品关税分歧，建立欧盟-美国贸易和技术委员会。

有疑虑

尽管拜登此次欧洲之行中不断对跨大西洋盟友示好，但在欧洲一些政界和学界人士眼中，经历了过去四年，加上美国国内政治存在不确定性，欧洲盟友对拥抱美国比以前更加谨慎，美欧关系想要回到从前实在不易。

卡内基国际和平研究院欧洲项目主任罗莎·鲍尔弗认为，不能低估特朗普时代对欧盟的震撼。欧盟认为特朗普的阴影可能还会归来，到那时欧盟会再次受到冷遇。

这张2021年1月6日拍摄的电视画面显示，一名抗议者闯入位于美国华盛顿的国会大厦。新华社记者 刘杰 摄

德国外交关系协会研究员朱利安·米勒-卡勒告诉记者，国际形势已发生剧变，跨大西洋关系想要回到特朗普之前的时代不现实，双方应面向未来寻找答案。

分析人士认为，国际格局的变化，让欧盟更坚定决心在国际舞台上发挥更大作用，在外交和防务领域更加独立自主，谋求与美国更加平等的地位。

西班牙中国政策观察网主任胡里奥·里奥斯对记者说，欧盟应避免为他国跑龙套。随着近年来美国单边主义和保护主义的抬头，战略自主成为欧盟自然而必要的选择。

存分歧

分析人士指出，美欧双方在经贸、大国竞争等议题上分歧不少。

在经贸方面，美欧就航空补贴争端达成的只是休战协议，双方只是在五年内暂停针对彼此的报复性关税，能否通过谈判最终找到解决这一争端的办法还不好说。虽然拜登政府表达了解决钢铝关税争端的意愿，双方也已开始谈判并争取在年底前达成协议，但取消加征关税在美国国内面临阻碍，前景如何尚存不确定性。此外，美国与欧洲多个贸易伙伴近年来因数字服务税产生争端，也为接下来的双方经贸关系埋下隐患。

5月4日，人们在比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部外行走。新华社记者 郑焕松 摄

在大国竞争方面，尽管一系列峰会的成果文件中写入了针对中国和俄罗斯的内容，拜登貌似如愿地展现了美欧在大国竞争上的“团结一致”，但其实不少欧洲国家领导人表达了不同意见。

比如在对华政策上，14日北约峰会结束后，德国总理默克尔表示，不应过分解读所谓“中国威胁”；法国总统马克龙说，不应对中国抱有偏见；匈牙利总理欧尔班直言反对“新冷战”，表示“这很糟糕”。在七国集团峰会期间，默克尔和马克龙也都表示，西方国家在全球性问题上应与中国合作。

分析人士指出，很多欧洲国家出于自身利益考量不愿追随美国与中俄对抗，美国想把欧洲盟友绑上竞争战车的图谋恐难得逞。（记者：任珂、张远、李骥志、张璇、陈文仙、冯俊伟、熊茂伶；剪辑：沈浩洋；编辑：柳丝、于荣、刘赞、唐志强）

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