中国第19批赴黎维和部队指挥长杜嘉为受阅官兵颁发勋章。丁文栋摄

人民网大马士革6月16日电 （记者薛丹）当地时间6月16日上午，中国第19批赴黎巴嫩维和部队授勋仪式在黎巴嫩南部辛尼亚村的中国维和营举行，410名官兵全部被授予联合国“和平勋章”。

上午10时整，授勋仪式正式开始。中国维和官兵身着星空迷彩、头戴蓝色贝雷帽，在万国旗场整齐列队。联黎部队司令德尔·科尔将军检阅了中国维和部队，并将联合国勋章授予12名官兵代表。德尔·科尔在致辞中充分肯定中国维和部队的付出和成绩，对中国维和官兵对维护黎巴嫩和平稳定所做出的积极贡献表示赞赏。

中国第19批赴黎巴嫩维和部队由多功能工兵分队、建筑工兵分队和医疗分队组成。自2020年8月轮换部署以来，中国维和官兵累计清排雷场9524平方米，发现并销毁地雷1834枚，勘察62个蓝桶，维护通道106条。2020年8月贝鲁特港口爆炸后参加灾后重建援助任务，高标准完成了46余项年度施工任务和31项临时施工任务；接诊联黎部队和当地伤病员接近3000人次，捐赠医疗物资约3.2万美元，为联黎部队人员接种疫苗2000多人次。任务之余，他们还与当地学校师生进行互动交流，传播中华文化，增进理解互信，加深两国友谊，受到联黎部队、黎巴嫩政府和当地民众的广泛赞誉。

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