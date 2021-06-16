新华社北京6月16日电 专访：巴中友谊印刻在两国人民心间——访巴基斯坦驻华大使哈克

新华社记者马倩

今年正值中巴建交70周年。巴基斯坦驻华大使哈克表示，巴中友谊印刻在两国人民心间，双方拥有“心连心”的情谊，要将这一情谊传递给子孙后代。

哈克日前在接受新华社记者专访时说，巴方十分重视与中国的关系。两国围绕建交70周年举办的各类相关活动，进一步扩大人民间的友谊，推动双边合作深入发展。

他说，巴基斯坦和中国是“铁哥们”，巴方对此感到非常骄傲。两国关系现在已升级为全天候战略合作伙伴关系。无论国际政治风云如何变幻，牢不可破的巴中友谊始终如一。

谈及巴中合作抗击新冠疫情，哈克指出，两国患难与共，互帮互助，充分体现巴中关系的高水平。巴基斯坦总统阿尔维在中国人民抗击新冠疫情的艰难时期访华，中国也在巴基斯坦抗疫中对巴大力相助，及时向巴提供了新冠疫苗。

他说，巴方期待与中国开展疫苗方面的合作。目前，巴基斯坦不仅从不同的中国公司采购抗疫物资，还开始在本地灌装中国新冠疫苗。巴国内绝大部分新冠疫苗是中国疫苗。中国疫苗为巴方抗击疫情、挽救生命提供了有力保障。

他强调，巴中两国都认为，只有国际合作与团结才能最终战胜新冠疫情这一全人类共同面临的严峻挑战。

在经贸合作方面，哈克表示，中巴经济走廊大大提升了巴基斯坦的经济格局。目前，双边在产业转移、能够增加就业和改善民生的项目方面的合作不断取得进展。欢迎中国投资者在中巴经济走廊框架下的巴经济特区投资兴业，充分利用好当地优惠政策和民间友好氛围，为两国经济建设添砖加瓦。

(责编：刘洁妍、杨牧)