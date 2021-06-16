新华社科伦坡6月16日电（记者唐璐）斯里兰卡共产党、人民阵线党、自由党、统一国民党等12个朝野主要政党15日以视频方式共同举办庆祝中国共产党成立100周年大会，并现场宣读斯朝野政党共同签署的庆祝中国共产党建党百年贺函。

斯里兰卡总理马欣达、前总统西里塞纳、前总理维克勒马辛哈等分别以各自政党领导人身份参会并致辞。中共中央对外联络部部长宋涛、中国驻斯里兰卡大使戚振宏等应邀与会并发言。

斯里兰卡各政党领导人盛赞100年来中国共产党带领中国人民在革命、建设和改革开放中取得的辉煌成就，以及为世界和平与发展、人类繁荣与进步特别是为发展中国争取民族独立和经济社会发展做出的独特贡献；强调中共百年华诞不仅是中国人民的盛事，也是包括斯里兰卡在内的全世界广大政党和民众的共同盛事；期待进一步加强与中共交流合作，学习借鉴治国理政经验，共同推动斯中关系健康稳定发展。

斯执政党人民阵线党领袖、政府总理马欣达表示，斯中两国、两党关系源远流长，患难与共、相互支持，正如僧伽罗典籍中所说“真正的朋友与你同甘共苦，就像壁画一样永不旁顾”。无论世界如何变化，斯里兰卡永远不会忘记中国朋友在各个时期向斯里兰卡提供的各种无私帮助。

自由党主席、前总统西里塞纳高度评价中国共产党领导中国人民有效应对疫情、迅速恢复经济，盛赞中国消除绝对贫困，认为这体现了中共的伟大政治力、意志力和执行力，值得斯各政党认真学习。

统一国民党领袖、前总理维克勒马辛哈表示，中国共产党带领中国成为世界第二大经济体，斯里兰卡从对华合作中获益匪浅。

宋涛与斯方友人共同回顾了中国共产党走过的不平凡历程，强调中共百年历史就是不忘初心、牢记使命，始终坚持为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类进步事业而奋斗的历史。中斯两国两党拥有相似的经历、政策、理念和使命，希望双方进一步加强交流互鉴、深化互利合作、坚持战略协作，携手实现强国富民的美好梦想。

戚振宏说，此次会议是中斯党际交往的一件大事，必将在庆祝中共百年华诞的系列活动中留下浓墨重彩的一笔。

斯里兰卡相关政党基层及海外党员代表、所属工青妇组织负责人列席会议，多家网络媒体现场直播大会盛况。

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