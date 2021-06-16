【巴西】施若杰（José Medeiros da Silva）

1921年，中国共产党成立。走过百年奋斗历程，中国共产党带领中国人民取得重大历史性成就。如今，中国已成为世界主要经济体之一，综合国力明显增强，人民生活水平不断提高。这里我要说的是，如果不深入学习中共的发展史，就很难对这些变化有更深入的了解，因为中国共产党事实上是指导和引领这一发展的伟大力量。

在为中共百年党史寻求一份综合概述时，我得出一个“公式”，它极大地促进了我对中国共产党和中国发展的研究，我把这个“公式”称为“两个阶段和三大成就”。

“两个阶段”即执政前和执政后，“三大成就”是指中共做出的一些重大决策。在我看来，这些决策解释了中国共产党作为执政党能永葆活力、赢得民心的原因所在。

第一个成就与中共自成立以来的自身命运息息相关，即制定一个更普遍、更长久的目标，这个目标可以概括为“为人民谋幸福、为民族谋复兴”。

第二个成就是找到一条属于自己的发展道路。随着改革开放政策的实施，中国找到了适合自己的发展道路，即中国特色社会主义道路。从那时起，这条道路不断发展和完善，改变了中国的社会经济面貌。

第三个成就是消除绝对贫困。在习近平总书记的领导下，中国在中共建党百年之际实现了这一伟大目标。 在我看来，这是中国最伟大的成就之一。不仅限于现代中国，而是中华民族5000多年历史长河中最伟大的成就之一。 不要忘记，我们谈论的是一个人口超过14亿的国家。

以人民为中心；寻求属于自己的发展道路；以及消除绝对贫困的决心，这几点有助于我们更好地理解为什么此时此刻我们看到中国人民如此热烈地庆祝中国共产党的百年诞辰。（作者是圣保罗大学政治学博士、浙江外国语学院巴西籍老师，人民网张荣、鲁扬译）

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