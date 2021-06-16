新华社平壤6月16日电（记者江亚平 洪可润）据朝中社日前报道，为杜绝新冠病毒从境外输入，朝鲜各地继续加大防疫力度。

朝中社15日报道说，朝鲜中央紧急防疫部门一直密切关注全球公共卫生危机状况和变异新冠病毒扩散情况，进一步筑牢防疫阵地，营造群众性防疫气氛，严格防疫秩序。中央紧急防疫部门还要求各地各部门始终保持高度警惕，主动找出并堵住灾害性气候可能造成的病毒传播途径和防疫漏洞，按秩序做好紧急防疫工作。

报道称，防疫部门还不断通过报纸、广播等大众传播手段，解释并宣传防疫知识、卫生常识和行动准则。

报道还说，为做好防护工作，各地建设工地实行双层和三层重叠部署防疫站，并要求进一步细化人员器材消毒工作。在目前的农忙季节，各地卫生防疫部门主动进行深入细致的宣传工作，要求农场员工和支农人员自觉落实防疫措施。

另据朝中社16日报道，朝鲜劳动党总书记金正恩在15日召开的朝鲜劳动党第八届中央委员会第三次全体会议上听取了有关国家紧急防疫工作现状的分析报告，并明确指出在新冠疫情导致的世界卫生危机愈加严重的条件下，防疫工作是国家必须解决的当务之急。他还就如何持续保证国家防疫状态、周密安排经济工作提出了任务和要求。

为防止疫情输入境内，朝鲜于2020年1月下旬开始关闭边界，并将紧急防疫措施提高到最高级别。朝鲜政府称，由于防控措施得当，朝鲜迄今为止没有发现一例新冠确诊病例。

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