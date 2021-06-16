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美国研究报告：2019年12月，新冠病毒已在美国出现

2021年06月16日15:38 | 来源：新华社
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新华社华盛顿6月15日电（记者谭晶晶）美国国家卫生研究院研究人员15日在美国《临床传染病》杂志上报告，美国5个州在官方公布首例新冠确诊病例之前已出现新冠感染病例，这表明新冠病毒2019年12月就已在美国出现。

美国国家卫生研究院在一份声明中称，这一研究结果也支持了美国疾病控制和预防中心此前与此相同的研究发现。

美国疾控中心呼吸道病毒免疫学团队首席研究员娜塔莉·索恩伯格接受美媒采访时评价说，这些研究前后一致，美国很可能更早就出现了罕见的零星病例。

美国国家卫生研究院的研究人员对2020年1月2日至3月18日期间从全美50个州采集的24079个血液样本进行了新冠抗体检测和分析。结果发现，有9个样本呈抗体阳性，其中7例来自伊利诺伊州、马萨诸塞州、威斯康星州、宾夕法尼亚州和密西西比州的阳性病例，时间早于这5个州公布的首例确诊病例时间。

论文指出，检测为阳性的样本中最早是2020年1月7日在伊利诺伊州采集的样本。从感染新冠病毒到抗体出现的中位时间为14天，这表明新冠病毒最早可能在2019年12月24日就已在伊利诺伊州出现。

本次研究的主要作者、美国约翰斯·霍普金斯大学公共卫生学院副教授克丽·阿尔特霍夫表示，当时由于检测受限，公共卫生部门可能未能发现新冠病毒在已知地区之外也有传播。对血液样本进行新冠抗体检测有助于更好地了解美国疫情暴发初期新冠病毒传播状况。

(责编：于洋、燕勐)

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