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朝鲜劳动党召开八届三中全会 讨论上半年工作任务完成情况

2021年06月16日14:41 | 来源：新华社
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新华社平壤6月16日电（记者江亚平 洪可润）据朝中社16日报道，朝鲜劳动党总书记金正恩15日在平壤主持召开朝鲜劳动党第八届中央委员会第三次全体会议，会议就国民经济各部门上半年的工作完成情况以及做好今年农业生产等问题进行了讨论。

报道称，本次全会主要议程包括总结国家主要政策上半年执行情况、讨论如何集中力量做好今年农业生产、如何全力防疫、分析当前国际形势和相应政策，以及如何改善人民生活等问题。

金正恩说，虽然今年以来主客观条件和环境更加困难，但上半年工业总产值超额完成，比去年同期增长25%，国家经济整体稳步增长。但是，因农业部门去年遭受台风灾害未完成粮食生产计划，目前人民的粮食情况紧张，需要在此次全会上提出对策。

金正恩详细分析和总结了国民经济各部门上半年工作情况，提出各部门为执行新的五年计划所面临的任务和实现途径。他强调，搞好农业生产是党和国家最重视、最优先解决的任务。

他在听取有关国家紧急防疫工作现状的分析报告后说，在新冠疫情导致的世界卫生危机愈加严重的条件下，防疫工作是国家必须解决的当务之急。他还就如何持续保证国家防疫状态、周密安排经济工作提出了任务和要求。

(责编：于洋、燕勐)

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