新华社开罗6月15日电（记者李碧念）“汉语桥”俱乐部开罗站揭牌仪式15日在埃及首都开罗举行。埃及高等教育部认为俱乐部将成为两国青年交流的纽带，使两国青年受益。

中国驻埃及大使廖力强、埃及高等教育部副部长穆罕默德·艾曼·阿舒尔和开罗大学校长穆罕默德·奥斯曼·霍希特等通过线上和线下方式参加了揭牌仪式。

廖力强在视频致辞中说，“汉语桥”比赛已经成为埃及青年了解中国的重要渠道，对增进两国相互了解和友谊发挥了不可替代的作用。“汉语桥”俱乐部开罗站的成立为广大喜欢中文的埃及青年朋友搭建了交流平台，为双方继续加强合作奠定了基础。

阿舒尔接受新华社记者采访时说，中国经济和科技的发展已经使中文成为全球最重要的语言之一，目前埃及青年学生已经自发形成学习中文的热潮，中文也成为埃及高校教授的基本语言之一。

“汉语桥”俱乐部开罗站执行主席徐彦禾介绍说，未来俱乐部将定期开展相关中文竞赛与娱乐活动，开设中国文化、传统礼仪引导课程，组织中国企业文化讲座等活动，免费提供就业指导与咨询服务。

埃及有着良好的中文教学传统，从1958年开始设立中文专业，是中东以及非洲最早开展中文教学的国家。目前有16所埃及院校开设了中文专业或中文课程。2020年9月，中埃双方在开罗签署谅解备忘录，中文教学正式纳入埃及中小学教育大纲。

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