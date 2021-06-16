人民网巴黎6月15日电 （记者李永群）6月14日，“中国广东荔枝全球分享品鉴会——法国巴黎站”活动在巴黎We Are文化活动中心举行。

主办方广东省贸促会驻法国经贸代表处经贸代表、法国粤商会常务副会长肖光宇表示：“恰逢端午佳节，我们结合中国特有的传统文化，讲好荔枝故事，借助荔枝这位甜蜜使者，增进广东省与法国经济贸易届同仁的友谊。法国粤商会将充分发挥窗口与桥梁的作用，为广东企业服务。”

中荔集团董事长陈耀华介绍：“中荔集团从事荔枝产业已经近20年。在粤商会的支持下，中荔将大力在法国提供最优质的水果等农产品。同时希望法国粤商会邀请当地企业、采购商与我们一起加强合作，将法国打造成为欧洲荔枝推广重要基地，让更多人爱上广东荔枝。”

本次活动还进行了广州增城和从化区的荔枝果园视频连线。享有“北回归线明珠”美誉的从化区是闻名的荔枝之乡，盛产流溪桂味等优质品种，今年产量预计荔枝产量6万吨。广州增城区更是广东省内首个入选国家重要农业文化遗产的荔枝产区。与会嘉宾纷纷赞叹果园美景。

应邀参加活动的法国对外经济贸易委员会主席雷韦永表示：“在过去的十几年间，我多次拜访广东各地，广东的创新能力尤其给我留下了深刻印象，此次的荔枝活动创造了一个新的契机，未来希望可以在农业科技方面，与广东省企业、尤其是荔枝相关产业开展进一步的合作。”

法国旅游发展学院院长法约勒指出， “法国在农业旅游方面具备丰富经验，我非常有理由相信，广东的荔枝文化与底蕴无疑会成为吸引广大欧洲游客的一大亮点。”

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