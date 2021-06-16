新华社布鲁塞尔6月15日电 新闻分析：一场象征意义大于实质意义的北约峰会

新华社记者李骥志 任珂

北约成员国领导人14日在位于比利时布鲁塞尔的北约总部举行会议，这是美国总统拜登上任后北约成员国领导人的首次会议。分析人士认为，北约内部裂痕不会因美国总统易人就自动愈合，此次峰会象征意义大于实质意义，该军事组织痼疾也远未获得根治。

特朗普任美国总统期间，曾一度拒绝明确表态支持北约的集体防御条款，他还指责盟国拖欠会费，甚至威胁要退出北约。法国总统马克龙更是提出北约“脑死亡”的言论。美国与北约盟国出现明显裂痕。

此次峰会上，拜登强调“美国回来了”，北约秘书长斯托尔滕贝格也大赞“跨大西洋家庭”重聚。不过，如何修补内部裂痕、确保未来不再出现信任危机，他们都未给出适当答案。

当被媒体问及如何才能说服那些不信任美国的盟国、让他们相信美国立场不会因为总统易人而变化时，拜登答非所问。他说，自己要用行动证明自己与前任不同，美国共和党领导层已分裂，特朗普的政策并未得到最广泛支持。

斯托尔滕贝格提出旨在改革北约现有机制、使之适应新的国际形势的2030倡议。与会领导人虽认可这一倡议，但未对倡议细节达成共识。斯托尔滕贝格原计划要增加共同预算，以支持北约军事行动，但遭法国、比利时等国反对。

峰会还决定加强北约作为政治磋商平台的作用。事实证明，在同属北约成员的土耳其和希腊发生争端时，北约作为政治磋商平台发挥的作用十分有限。如果连内部矛盾都无法摆平，北约何以在国际舞台上发挥作用？

此次北约峰会公报中还提及所谓中国议题。分析人士认为，中国并未对北约国家构成安全威胁，北约此举，是要为冷战后自身生存寻找“合理性”，也是为美国遏制中国提供战略支撑。

欧洲议会爱尔兰籍议员米克·华莱士在接受记者采访时直言，中国不是安全威胁。“美国军舰开到了南海，而中国军舰并未开到墨西哥湾，这是谁在威胁谁？”

马克龙表示，不应对中国抱有偏见。德国总理默克尔强调，不应过分解读所谓“中国威胁”。

在中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建看来，本次峰会的中国议题，很大程度上是为了迎合拜登，但之后如何落实，各方还会继续博弈。

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