新华社尼科西亚6月16日电 全球连线：中国共产党带领中国取得的成就前所未有——访塞浦路斯前总统乔治·瓦西利乌

新华社记者张保平 蒋新彤

塞浦路斯前总统乔治·瓦西利乌日前在接受新华社记者专访时说，中国共产党带领中国取得了辉煌成就，展望未来，相信中国共产党将创造出新的奇迹。

瓦西利乌说，在过去40多年里，中国的国内生产总值持续快速增长，这一成绩在中国过往数千年的历史中都是前所未有的。

瓦西利乌认为，始终与人民群众保持密切联系、具有对未来发展的远见卓识，这是中国共产党取得成功的重要原因。他表示，中国共产党有能力制定最适合国情的政策，同时有效地与腐败现象作斗争，带领国家不断前进。

“在中国共产党的领导下，中国人民的生活水平得到了巨大改善，法治水平也在提高。中国共产党已经证明它能够应对发展过程中出现的各种挑战。”瓦西利乌说。

他表示，中国共产党在实现发展目标的同时，还通过税收政策、区域政策、技能教育等手段，不断提高城乡发展的协调性；通过深化改革和扩大向国际市场的开放力度，进一步寻求更广阔的发展空间。

“我很钦佩中国共产党过去几十年里实行的经济政策所取得的成功。我坚信，这些政策未来必将继续贯彻下去。”作为一名经济学家，他表示，这些政策取得成功最好的证明就是，中国让数亿人摆脱贫困，“这一非凡成就令全世界瞩目”。

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