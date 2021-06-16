新华社堪培拉6月16日电 专访：澳大利亚在荒漠化防治方面的经验可供别国参考——访澳智库专家梅尔齐安

新华社记者岳东兴 白旭

每年的6月17日是世界防治荒漠化与干旱日。独立公共政策智库澳大利亚研究所气候和能源项目主管里奇·梅尔齐安日前接受新华社记者专访时表示，澳干旱、半干旱区约占该国陆地面积的70%。经过长期努力，澳荒漠化防治积累了一定经验，可供其他国家参考。

他说，今年以来，全球一些地区沙尘暴出现频率增加，一个深层次原因是荒漠化在加剧，需要重视这一问题。为了防治荒漠化，澳相关部门的首要工作是做好长期监测，掌握该国陆地使用情况，至少先保护好生产力较高的城市和牧场所在地区。

梅尔齐安举例说，在这些地区周围，通过建立能起到缓冲作用的绿化带、阻止或停止森林砍伐、将过度放牧或砍伐的土地重新恢复植被等措施，能够制止或扭转土地退化。

在此基础上，相关机构会对更具韧性（即能适应降水量较少条件或气候变化影响）的农作物进行研究。根据研究成果，澳政府会对那些更具韧性的农作物生产行业进行补贴或投资。

他们还会前瞻性地研究气候变化导致未来将会变为降雨更多、更湿润的地区。梅尔齐安指出，这是因为需要根据气候变化做出预判和调整，从而在农业生产上做出最佳区位选择。

“这样，从一个国家角度来看，我们可以对未来可能遇到的不同气候状况，变得更有韧性。”他说。

据介绍，在国际上，澳大利亚被视为监测荒漠化的典范之一。其中，牧场和畜牧业用地情况的监测是一个关键领域。近年来，澳联邦科学与工业研究组织发布了牧场及牧场生产力的地图监测系统，实施“可持续的集约化管理策略”，以支持土地的可持续利用。

此外，梅尔齐安介绍，因该国非常干旱，应对荒漠化威胁必须利用好有限水资源、培养节水意识，澳政府对此高度重视。

在节水方面，该国重视教育普及。以堪培拉为例，几乎每个居民在与记者谈到这一话题时常说的一句话是——“我们是一个缺水的国家”。一些学校每年还会进行“年度可持续发展理念奖”的校际评比，其中一个活动是让学生回家后做一个调查问卷，问父母“今天家里马桶一共冲水几次、哪些可以避免”，“今天冲澡花了几分钟、是否可以更短”等话题，并列表统计、报给学校，通过互动，不断提醒每一个家庭要有节水理念。

此外，引入市场机制，通过经济手段体现水的价值。澳政府制定的一个措施是在所有州和地区之间达成一个使用和共享水资源的协议，根据协议评估并定价，让当地政府和民众确切知道用水成本。

梅尔齐安表示，防治土地荒漠化的过程，能够与应对气候变化产生良性循环，如通过植树造林，可吸收更多碳排放，这也有助于应对气候变化。

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