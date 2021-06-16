新华社多哈6月15日电（记者杨元勇）阿拉伯国家联盟（阿盟）外长特别会议15日在卡塔尔首都多哈闭幕。会议呼吁通过谈判方式解决埃及、苏丹与埃塞俄比亚因埃塞俄比亚修建“复兴大坝”而导致的矛盾。

会议发表的声明强调，各方应以善意进行谈判，尽快就“复兴大坝”问题达成公正、公平、具有法律约束力的一致。这既有益于三国的共同利益，也保护埃及和苏丹的水权。会议呼吁埃塞俄比亚避免采取任何有损埃及和苏丹水权的单方面措施，在没有就大坝蓄水和运行规则达成一致的前提下不要向大坝蓄水。

会议还呼吁联合国安理会采取必要措施，启动有效谈判进程。会议反对任何有损埃及、苏丹尼罗河水权益的行为和措施。

据阿拉伯媒体披露，当日开幕的阿盟外长特别会议是应埃及和苏丹的请求召开的，旨在就“复兴大坝”问题协调立场，来自埃及、伊拉克、阿尔及利亚等17个国家和地区的外长或外交高级官员出席会议。

“复兴大坝”位于尼罗河两大源流之一的青尼罗河上，靠近埃塞俄比亚与苏丹边界。埃塞俄比亚政府2011年为“复兴大坝”奠基，2020年7月宣布完成大坝第一阶段蓄水。埃塞俄比亚政府此前表示，今年7月将开始第二阶段蓄水。位于尼罗河下游的埃及和苏丹担心埃塞俄比亚在上游修建大坝会影响本国用水安全。

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