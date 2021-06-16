新华社布鲁塞尔6月15日电（记者陈文仙 任珂）欧盟-美国峰会15日在位于比利时首都布鲁塞尔的欧盟总部举行。在会后发表的联合声明中，双方同意重塑跨大西洋伙伴关系，在抗击疫情和推动经济复苏、促进绿色增长、促进贸易投资和技术等方面加强合作。

欧盟委员会主席冯德莱恩在会后举行的新闻发布会上说，欧盟和美国就双方长期以来的航空补贴争端已达成“休战协议”，该争端是世界贸易组织历史上持续时间最长的贸易争端，这意味着双方在航空领域“从诉讼走向合作”。

美国与英国、欧盟的航空补贴争端可以追溯至2004年。世贸组织先后裁定，美国与欧洲国家均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。2019年和2020年，世贸组织先后授权美国和欧盟对一定数量的对方产品加征报复性关税。

美国于2018年开始对从欧盟进口的钢铝产品加征关税，欧盟随后实施反制措施。冯德莱恩说，在钢铝贸易争端上，双方决定成立工作组，确保尽快找到解决办法，争取在未来几个月内取得进展。他说，为扩大欧盟与美国之间的贸易和投资，避免出现新的不合理的技术壁垒，双方决定成立欧盟-美国贸易和技术委员会。

此次欧盟-美国峰会是自2014年以来的首次双方领导人会议，也是自2017年以来美国总统首次访问欧盟总部。

舆论普遍认为，拜登此访旨在修复过去四年严重受损的美欧关系。不过，“伤过心”的欧盟对美国疑虑重重，“破镜重圆”并非易事。

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