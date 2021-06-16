新华社华盛顿6月15日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国国会参议院15日举行投票，一致通过将6月19日黑奴解放日定为联邦公共假日的法案。

参议院多数党（民主党）领袖查克·舒默当天表示，这是美国“向承认过去的错误迈出的重要一步”。发起这项法案的马萨诸塞州民主党参议员埃德·马基说，当今美国比以往任何时候都更需要从历史中吸取教训。

这项法案尚需国会众议院通过并经总统拜登签署后才生效。由于民主党占据众议院多数议席，法案预期将在众议院顺利过关。

15日发布的盖洛普民调显示，近35%的美国人支持将6月19日设为联邦假日，约25%的人反对，约40%的人不置可否。

美国南北战争期间，第16任总统亚伯拉罕·林肯于1862年9月22日发表《解放黑人奴隶宣言》，废除美国的奴隶制度，但直到1865年6月19日，在得克萨斯州的美国最后一批黑奴才获知他们根据这一宣言摆脱了奴隶身份获得自由，这一天因而被视为标志美国奴隶制最后终结的日子。非洲裔美国人从19世纪末开始庆祝这一节日，将其称为解放日、自由日或六月节。

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