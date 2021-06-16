人民网约翰内斯堡6月15日电 （刘畅）南非总统拉马福萨于6月15日发表全国演说，就近期南非新冠疫情情况进行说明，并将全国封锁等级上调至三级。

拉马福萨表示，过去的15个月很艰难，但是南非正在复苏和重建，“尽管全国封锁限制了人们的自由，但南非在这场战斗中必须获得胜利”。近期，新冠肺炎导致死亡的人数增加了48%，所有省份的确诊人数都在增加。豪登省疫情最为严重，占过去两周所有确诊病例数量的三分之二，且感染率增长更快，该省第三波的高峰可能将超过第二波疫情。自由州省、北开普省也正式进入第三波疫情高峰。

拉马福萨在讲话中宣布，自15日晚将全国封锁等级升至三级，各项规定包括宵禁时间改为22点至次日4点，餐馆、酒吧、健身房等非必要行业需在21点前关门；室内聚会人数上限为50人，户外聚会上限为150人，或容纳量的50%以下；周一至周四的10点至18点允许销售酒精饮料，公共假日除外；现场销售酒精类饮品可持续至21点，包括沙滩在内的公共区域禁止饮酒；参加葬礼和火葬的人数不得超过50人。

此外，拉马福萨还督促市民在公共场所必须佩戴口罩，并避免非必要的旅行和聚会。公共场所的管理人员有责任确保进入设施内的人员必须佩戴口罩和保持社交距离。

目前，南非每天可以为15万人接种疫苗，且速度即将提升至25万人每天。拉马福萨还呼吁60岁以上市民尽快接种疫苗。

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