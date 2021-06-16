人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

南非总统拉马福萨提升全国封锁等级至三级

2021年06月16日13:45 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网约翰内斯堡6月15日电 （刘畅）南非总统拉马福萨于6月15日发表全国演说，就近期南非新冠疫情情况进行说明，并将全国封锁等级上调至三级。

拉马福萨表示，过去的15个月很艰难，但是南非正在复苏和重建，“尽管全国封锁限制了人们的自由，但南非在这场战斗中必须获得胜利”。近期，新冠肺炎导致死亡的人数增加了48%，所有省份的确诊人数都在增加。豪登省疫情最为严重，占过去两周所有确诊病例数量的三分之二，且感染率增长更快，该省第三波的高峰可能将超过第二波疫情。自由州省、北开普省也正式进入第三波疫情高峰。

拉马福萨在讲话中宣布，自15日晚将全国封锁等级升至三级，各项规定包括宵禁时间改为22点至次日4点，餐馆、酒吧、健身房等非必要行业需在21点前关门；室内聚会人数上限为50人，户外聚会上限为150人，或容纳量的50%以下；周一至周四的10点至18点允许销售酒精饮料，公共假日除外；现场销售酒精类饮品可持续至21点，包括沙滩在内的公共区域禁止饮酒；参加葬礼和火葬的人数不得超过50人。

此外，拉马福萨还督促市民在公共场所必须佩戴口罩，并避免非必要的旅行和聚会。公共场所的管理人员有责任确保进入设施内的人员必须佩戴口罩和保持社交距离。

目前，南非每天可以为15万人接种疫苗，且速度即将提升至25万人每天。拉马福萨还呼吁60岁以上市民尽快接种疫苗。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部